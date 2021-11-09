Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik polisin şafak vakti düzenlediği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 100 polis, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi. 20 adrese yapılan baskınlarda, başkalarına ait sosyal medya hesaplarını çalarak, yakınlarından para istedikleri belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-11-09 09:41:40



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