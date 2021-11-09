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Bozyazı ve Aydıncık grup yollarında 10,6 kilometrelik asfalt çalışması başladı

İHA

Bozyazı ve Aydıncık grup yollarında 10,6 kilometrelik asfalt çalışması başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bozyazı ve Aydıncık’ı birbirine bağlayan grup yollarında toplam 10,6 kilometrelik asfalt çalışmasına başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla üreticiler büyük rahatlık yaşayacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Muhtarlık İşleri Dairesi ile MESKİ Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla Bozyazı ilçesinin sorunları hızla çözülüyor. MESKİ’nin içme suyu altyapı çalışmalarını tamamladığı Gözsüzce Mahallesini Karadere Mahallesine ve Gözce Mahallesini Pembecik Mahallesine bağlayan toplam 10 bin 600 metrelik yolda asfalt çalışmaları başladı.

İçme suyu çalışmaları bitti, asfalt başladı
MESKİ’nin “Bozyazı İlçesi Gözce, Gözsüzce Mahalleleri İçmesuyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi” kapsamında içme suyu sorununu çözdüğü Bozyazı ilçesine bağlı Gözce ve Gözsüzce Mahallelerini Aydıncık’ın mahallelerine bağlayan yolda, Büyükşehir ekipleri tarafından zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalar sayesinde mahalle sakinleri hem içme suyuna kavuştu hem de tozdan kurtuldu. Büyükşehir Belediyesi, yoğun olarak muz, çilek, narenciye ve sebze üretimine sahip mahallelerde üreticilere kazanç kapısı araladı.
Bozyazı’nın Gözsüzce Mahallesini Aydıncık’ın Karadere Mahallesine bağlayan 3 bin 500 metrelik yolda zemin iyileştirme çalışmalarına başlayan ekipler, aynı çalışmayı eş zamanlı olarak Bozyazı’nın Gözce Mahallesi ile Aydıncık’ın Pembecik Mahallesi arasındaki 7 bin 100 metrelik yolda da sürdürdü. Zemin iyileştirme çalışmalarını tamamlayan ekipler, her iki yolu da çift kat sathi asfaltla kaplayacak. Bu sayede Aydıncık’tan Bozyazı’ya inen üreticiler, ürünlerini en az hasarla önce D400 karayoluna, ardından da iç ve dış pazara ulaştırma imkanı bulacak.

“Kış mevsimi gelmeden yolumuz asfalta kavuşacak”
Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesine bağlı Bozyazı ve Aydıncık Koordinasyon Şube Müdürü Mehmet Ünal Erdal, içme suyu çalışmalarının hemen ardından asfalt çalışmalarına başladıklarını vurgulayarak, “Bu bölgeler tarımsal üretim yapılan bölgeler olduğu için acilen buranın asfalt serimi için çalışmalara başladık. Kış mevsimi gelmeden yolumuz asfalta kavuşacak. Üreticiler, muhtarlarımız memnun” dedi.

“2021’e kadar mahallemizin 37 evinde içme suyu yoktu”
Gözce Mahallesi Muhtarı Baran Aksoy da mahallenin 1984 yılından bu yana içme suyu şebeke sorunu olduğunu belirterek, “Vahap Başkanım döneminde mahallemizde içme suyu borumuz tamamen değişmiştir. 2021’e kadar mahallemizdeki 37 evde içme suyu yoktu. Karapınar mevkiinde bu sorunlar çözüldü. Onun için kendisine çok teşekkür ederiz” dedi.
Çalışmaların vatandaşların tarlasından değil, grup yolu üzerinden yapıldığını ve asfalt çalışmasının hızla başladığını da dile getiren Aksoy, “Gözce Mahallesinin bir özelliği, 11 mahallenin Pembecik istikametinde ortak kullandığı bir grup yoludur. Doğru zamanda yapılan bir çalışma. Şu an mevsimsel olarak yılbaşı itibariyle çiftçilerimiz bu konuda çok memnun. Üretimimiz, bölgesel olarak salatalık, biber, patlıcan, muz” diye konuştu.
Gözsüzce Mahallesi Muhtarı Ahmet Yıldız ise mahallelerinde en fazla narenciye, sebze, muz ve çilek üretimi olduğunu vurgulayarak, “Kış gelmeden inşallah yapılacaktır. Şu anda zaten çalışma başladı. İyi olacağını düşünüyoruz. Üreticiye sebzesinin ulaşımında yüzde 100 faydası olacak. Asfalt da yapıldı mı hem çiftçimiz için hem bizim için çok iyi olacak” ifadelerini kullandı.
Pembecik Mahallesinde yaşayan çiftçilerden Mehmet Ali Türe, ürünlerini satmak için kullandığı arabayı eskiden sürekli tamirciye götürmek zorunda olduğunu belirterek, “Bu yol, şu an eskilere bakılırsa gayet iyi. Bundan 12 ay önce tamirciye gidip gelmekten usandık. Ama şimdi yapım başlayacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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