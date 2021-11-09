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Mersin'de 173 amatör spor kulübüne 1 milyon 444 bin lira maddi destek

İHA

Mersin'de 173 amatör spor kulübüne 1 milyon 444 bin lira maddi destek

Mersin Büyükşehir Belediyesinin “Amatör Spora Desteksin Mersin” sloganıyla düzenlediği törende, farklı branşlardan 173 amatör spor kulübüne toplam 1 milyon 444 bin TL maddi destek sağlandı. Başkan Seçer, tüm spor kulüplerine adaletli bir şekilde katkı sunduklarını belirterek, “Her bir kulübümüz, kendi bünyemizdeki spor kulübümüz kadar değerli” dedi.
Törene, Başkan Seçer’in yanı sıra Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mithat Ertaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı. Destek kapsamında futbol alanında 50 kulübe 500 bin TL, salon sporlarında 96 kulübe 576 bin TL, kadın ve erkek takımı olan 4 kulübe 48 bin TL, BAL Ligindeki 4 kulübe 100 bin TL, salon ve futbol takımlarında 12 kulübe 192 bin TL ve altyapıdaki 7 kulübe 28 bin TL verildi.

“Mutlaka Mersin’de spor arzu edilen noktalarda olmalı”
Başkan Seçer, yapılan maddi katkıların asla yardım olarak düşünülmemesi gerektiğini vurgulayarak, salonda bulunan sporcuların bir gün Türk Bayrağını ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıyla dalgalandıracaklarına gönülden inandığını belirtti. Seçer, “Bu başarılarda bizim de katkımız olsun diye Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut imkanları en akılcı şekilde kullanarak Mersin’de spora diğer alanlarda olduğu gibi destek vermek istiyoruz” diye konuştu.
Sporun bireye sağladığı fiziksel ve ruhsal faydaların yanı sıra barış, kardeşlik, centilmenlik, hoşgörü gibi birçok insani değerleri barındıran bir alan olduğunu dile getiren Seçer, “Mersin Türkiye’nin özeti ise her rengin oluşturduğu bir renk cümbüşü ise mutlaka Mersin’de spor arzu edilen noktalarda olmalı" şeklinde konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sporu önemsediklerini ifade eden Seçer, büyükşehirde şube müdürlüğü çatısı altında hizmet üreten spor birimini daire başkanlığına dönüştürdüklerini ve başkanlığı daha efektif hale getirmek için yürüttükleri çalışmalarda gayet iyi mesafeler aldıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü oluşturduklarını da anımsatan Seçer, toplam 22 branşta 300’ü lisanslı olmak üzere 600’ün üzerinde sporcuları olduğunu dile getirdi. Seçer, “Her bir kulübümüz kendi bünyemizdeki spor kulübümüz kadar değerli, önemli. Onun için imkanlarımızı hem maddi hem manevi hem de tesis olarak adaletli bir şekilde kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Macit Özcan Spor Tesisi’nde amatör spor kulüplerimizin müsabaka yapmalarını sağlayacağız”
Büyükşehir Belediyesine ait mevcut tesislerle ilgili yaptıkları bazı çalışmalar hakkında da bilgi veren Seçer, “Homurlu ve Bekirde sahalarımız hizmete girdi. Orada yaptığımız çalışmalarla sahalarımızı son derece uygun hale getirdik ve takımlarımız orada müsabakalara çıkıyorlar. Macit Özcan Spor Kompleksi içerisindeki sahada bir dizi değişiklikler yapacağız. Yönünü değiştireceğiz. Yeni tribünler gelecek, yeni soyunma odaları. Oranın üzerinde çalıştı arkadaşlar. Kısa bir süre içerisinde çalışmasını başlatacağız ve orada amatör spor kulüplerimizin müsabaka yapmalarını sağlayacağız. Son derece güzel, işlevsel bir tesis olacak. Şu anda Macit Özcan Tesisi’nde 1214 yaş müsabakalarını başlatma hazırlığı yapıyor arkadaşlar. Ocak ve Şubat ayları itibariyle bu müsabakalar orada oynanabilecek. Zaten şu anda antrenman yapma imkanını kulüplerimize sağlıyoruz. Yalınayak’taki futbol sahasında tadilat çalışmamız var” dedi.
Spor alanında yaptıkları futbol turnuvaları ve festivallere de değinen Seçer, 28 Kasım’da Tarsus’ta yapılacak olan Yarı Maratonu önemsediklerini söyleyerek, “Uzun süredir yapılamayan önemli bir etkinlik, 3 yıldır yapamadığımız Tarsus Yarı Maratonu’nu 28 Kasım’da gerçekleştireceğiz. Bu da kentimize bir renk katacak. Pandeminin ardından bu tip etkinlikler halkımız tarafından da rağbet görüyor. Çünkü insanlar bu etkinliklere uzak kaldı. 28 Kasım’da 21 kilometre yarı maraton ve 5 kilometrelik halk koşusuna bütün yurttaşlarımızı şimdiden davet etmek istiyorum. Şu ana kadar da 140’a yakın sporcu kayıt yaptırmış. 27 Kasım’a kadar da kayıtlar devam edecek” diye konuştu.
Yapılan maddi desteklerin yardım olarak görülmemesi gerektiğini, bu destekleri her yıl artırdıklarını vurgulayan Seçer, “Bize 189 spor kulübü başvuruda bulunmuş, 16 kulübün faal olmadığı tespit edilmiş ve burada 173 kulübe de biz katkı sunma kararı aldık. Burada branşlara göre de kategorizasyon yapıldı. Toplamda 1 milyon 444 bin liraya tekabül edecek. 2019 yılında 85 kulübe toplamda 239 bin 400 lira katkı yapmışız. 2020 yılında 160 kulübe 875 bin TL katkı yapmışız. Bu yıl da yaklaşık olarak geçen yıl yaptığımız yardımı ikiye katlayarak 1 milyon 444 bin TL nakdi katkı yapacağız” şeklinde konuştu.
Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mithat Ertaş ise amatör spor kulüplerinin pandemi sürecinde birçok sıkıntı yaşadığını söyledi. Birçok müsabakanın iptal olduğunu belirten Ertaş, “Sıkıntılarımızı Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza aktardım. Sağ olsun duyarlı davrandı. Bugüne kadar hiçbir talebimizi geri çevirmedi. Onun için ben kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu yapmış olduğunuz nakdi yardımlar da kulüplerimize can suyudur” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Seçer, kulüp yöneticileri ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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