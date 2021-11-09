AKAMİB’den yurt dışı tanıtım atağı Kılıçer: "Katma değerli ihracat için kıta kıta gezeceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AKAMİB’den yurt dışı tanıtım atağı Kılıçer: "Katma değerli ihracat için kıta kıta gezeceğiz"

İHA

AKAMİB’den yurt dışı tanıtım atağı Kılıçer: "Katma değerli ihracat için kıta kıta gezeceğiz"

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), OcakEkim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 32 artırarak 719 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
Yılın ilk 10 ayında AKAMİB, yüzde 27 artışla 434,4 milyon dolar mobilya, yüzde 38,5 artışla 116 milyon dolar keresteler, sandık, kafes ve palet, yüzde 16,3 artışla 100,5 milyon dolar kağıt, karton ve matbu yayınları, yüzde 32 artışla 40 milyon dolar orman tali ürünleri ve yüzde 35 artışla 28 milyon dolar diğer ahşap mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.
İhracattaki katma değeri artırmak için yapılan çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Gerçekleştirdiğimiz URGE projeleri kapsamında farklı şehirlerimizdeki farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatay Mobilya ve Aksesuarları URGE projemiz kapsamında 2326 Kasım tarihlerinde Dubai, 2022 yılında ise Mersin Kereste Palet URGE projemiz kapsamında İsrail ve Katar, Adana Mobilya URGE projemiz kapsamında da Almanya’ya pazarlama faaliyetlerimiz olacak. Sektörlerimiz için önemli bu pazarlarda gerçekleştireceğimiz bu faaliyetler sayesinde yeni alıcılara ulaşacağız” şeklinde konuştu.

"İhracatı artırmak için kıta kıta gezeceğiz"
Normalleşme ile birlikte dijital tanıtım çalışmalarının yanı sıra fiziki çalışmalara da ağırlık vereceklerini belirten Başkan Kılıçer, “İhracatı artırmak için dünyanın dört bir yanına gideceğiz. Önümüzdeki dönemde Avrupa ve Asya’da yapacağımız çalışmalara ek olarak ABD, Kanada ve Avusturalya’ya da sektörel ticaret heyetler düzenleyeceğiz. Türk ürünlerini tanıtmak ve farklı pazarlarda ihracatımızı artırmak için kıta kıta gezeceğiz” dedi.
Bölgenin en önemli ihracat kaleminin mobilya olduğunu söyleyen Kılıçer, “Mobilya üretimi tekstilden orman ürünlerine, kimyadan lojistiğe kadar bir çok yan sektörü de büyütüyor ve bulunduğu şehirlerde yoğun bir istihdam sağlıyor. Katma değeri yüksek bir ürün olan mobilyada yatırım iştahı da yüksek. Sektöre verilecek destekler ile mobilyada bir dünya markası olabilir ve ekonomiye, istihdama yaptığımız katkıyı daha da artırabiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medya hesaplarını hackleyip, arkadaşlarından para istemişler Mersin'de sosyal medya hesabını hackledikleri kişilerin tanıdıklarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik şafak operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sosyal medya hesaplarını hackleyip, arkadaşlarından ...
Mersin'de 'askıda kitap' projesi ile bedava kitap
YEREL HABERLER Mersin'de 'askıda kitap' projesi ile bedava kitap
Taksi şoförlerinin uyması gereken kurallar anlatıldı
YEREL HABERLER Taksi şoförlerinin uyması gereken kurallar anlatıldı
Akdeniz’de hamam, sauna ve masaj salonları denetlendi
YEREL HABERLER Akdeniz’de hamam, sauna ve masaj salonları denetlendi
Mersin'de 173 amatör spor kulübüne 1 milyon 444 bin lira maddi destek
YEREL HABERLER Mersin'de 173 amatör spor kulübüne 1 milyon 444 bin ...
Bozyazı ve Aydıncık grup yollarında 10,6 kilometrelik asfalt çalışması başladı
YEREL HABERLER Bozyazı ve Aydıncık grup yollarında 10,6 kilometrelik ...
Fındıkpınarı Yaylasında sonbahar güzelliği Mersin’de yazın 50 bin nüfusu barındıran Fındıkpınarı Yaylası sonbaharla sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Fındıkpınarı Yaylasında sonbahar güzelliği Mersin’de ...
Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon
YEREL HABERLER Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık ...
Mersin'de 4. Çevre Yolu çalışmaları
YEREL HABERLER Mersin'de 4. Çevre Yolu çalışmaları
Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu Mersin polisi, sosyal medya üzerinden hesabını hackledikleri kişilerin tanıdıklarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi 20 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Dolandırıcılara drone destekli şafak ...
14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım 2022’de Mersin’de yapılacak Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek kongreye yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500’e yakın katılımcı bekleniyor. Kongre, bir hafta boyunca turunçgile ilişkin binin üzerinde sunumun yanı sıra teknik geziler ile tüm dünyadan danışman, üretici ve bilim insanını bir araya getirecek Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz: “2022 yılı, Mersin’de turunçgil yılı olacak. Mersin’de yıl boyunca turunçgil konuşulacak”
YEREL HABERLER 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım ...
'Maskemi atarım, hayalime koşarım' etkinliği
YEREL HABERLER 'Maskemi atarım, hayalime koşarım' etkinliği
MDOB, 10 Kasım'da 'Atatürk'ü anma konseri' verecek
YEREL HABERLER MDOB, 10 Kasım'da 'Atatürk'ü anma konseri' verecek
'Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nda geri sayım başladı
YEREL HABERLER 'Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nda geri sayım ...
Çene eklemi bozukluklarına dikkat
YEREL HABERLER Çene eklemi bozukluklarına dikkat
Vural: "İhracat rakamlarının artması ülke ekonomisine olumlu yansıyor"
YEREL HABERLER Vural: "İhracat rakamlarının artması ülke ekonomisine ...
Yanan araç küle döndü
YEREL HABERLER Yanan araç küle döndü
Akduman: "18 yılda 369 milyon fidanı toprakla buluşturduk" Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman: "Bu yıl 81 yangında 9 bin 563 hektar alan zarar gördü"
YEREL HABERLER Akduman: "18 yılda 369 milyon fidanı toprakla ...
Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 'su baskını' açıklaması
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 'su baskını' açıklaması
Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor
Mersin'de uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı
Arslan: "25 milyar dolarlık ambalaj sektörü, 2022'de çıta yükseltecek"
YEREL HABERLER Arslan: "25 milyar dolarlık ambalaj sektörü, 2022'de ...
Soli Pompeiopolis 'mutlaka görülmesi gereken 10 antik kent' arasında yer aldı
YEREL HABERLER Soli Pompeiopolis 'mutlaka görülmesi gereken 10 antik ...
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.