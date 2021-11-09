Minik elleriyle lösemiye dikkat çektiler

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Mersin Erdemli ilçesinde boyama etkinliği düzenlendi.

Erdemli Belediyesi Yörük Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen el baskısı boyama etkinliğinde Erdemli Belediyesi Şehit P. Asb. Üçvş. Musa Özalkan Kreş öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde müze bahçesine açılan bez tuvale avuçlarının içine sürdükleri boya ile baskı yaptılar. Etkinliğe katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, tek tek miniklerin ellerini boyadı. Boyama etkinliğinden büyük keyif alan minikler, Başkan Mükerrem Tollu ile birlikte çeşitli renklerdeki boyalı elleri ile bez tuvale baskı yaparak lösemili çocuklara farkındalık oluşturmak için destek verdiler. Elleri minik yürekleri kocaman öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığına dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bu hastalığa dikkat çekmek adına, kreşimizde devam eden çocuklarla birlikte böyle bir etkinlik düzenledik. Löseminin bulaşıcı olmadığını, diğer bireylere bulaşmadığını, lösemiden korkulacak bir şey olmadığını, şuan ciddi manada çözüm noktası olduğuna dikkat çekmek adına, çocuklarımızla böyle bir etkinliğe imza atmış olduk. Ben bu hastalığa yakalanmış bütün çocuklarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla boyama yapacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden bir minik öğrenci, ”Hasta arkadaşlarım için buraya geldim, boyama yapacağız” diye konuştu.

Heyecanı gözünden okunan bir diğer minik öğrenci,” Boyama yapacağız, ellerimizi boyayacağız” dedi.

Öte yandan etkinlik, boyalı elleriyle el sallayan minik öğrencilerin fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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