Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon (2)

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14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 5 harddisk, 21 cep telefonu, 263 sim kart, 7 sim kart kabı, 11 banka kartı, 2 USB bellek, 1 hafıza kartı, 25 kimlik fotokopisi, 3 ajanda, 1 bilgisayar kasası ve 3 dizüstü bilgisayar ile 3 bin 600 TL´ye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürerken, soruşturma kapsamında 6 şüphelinin arandığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-11-09 12:37:01



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