Mezitli Belediyesi tarafından hayırsever desteğiyle yapılan üçüncü çocuk gündüz bakımevi olan Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevinde eğitim başladı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, modern bir altyapıyla inşa edilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle açılışı yapılan Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevinde, minikler eğitim dünyasına ilk adım atıyorlar.

Dersliklerin yanı sıra 600 metrekare kapalı alanda, aktivite odası, çok amaçlı salon, psikolog odası, uyku odası gibi bölümlerin de bulunduğu bakımevinin dış mekanı da minikler için düzenlendi. Hobi bahçesi, meyve bahçesi, oyun alanları gibi çok özel olanakları bulunan dış kısım, her mevsim güzel havanın olduğu Mersin’de çocuklar için en cazip alanlardan birisi konumunda.

Mezitli Belediyesi mimarları tarafından çok özel bir proje çizildiğini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Hayırseverlerimizin desteğiyle ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız, çağımızın tüm modern tekniklerini kullanarak inşa ettiğimiz çocuk gündüz bakımevinde eğitim alıyorlar. Ülkemizin çağdaş ve aydınlık geleceği için çocuklarımıza Atatürk ilke ve devrimlerine uygun eğitim vermeye devam ediyoruz” dedi.

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