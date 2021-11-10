Yanan ev küle döndü

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan yangında bir ahşap ev küle döndü.

Yangın ilçeye bağlı Sebil Mahallesi’nde gece saatlerinde A.Ş.'ye ait eski yapı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Kimsenin olmadığı bir esnada çıkan yangında, ev küle döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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