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Seçer: "Seçim kaybedeceğimi bilsem ranta göz yummayacağım"

İHA

Seçer: "Seçim kaybedeceğimi bilsem ranta göz yummayacağım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Meclis toplantısında, imar planları konusunda değerlendirmelerde bulunurken, geçen dönem yapılan 1/5000’lik planlarda sorunlar olduğunu, kendi döneminde ranta asla izin vermeyeceğini söyledi. Seçer, “Seçim kaybedeceğimi bilsem de böyle şeylere göz yummayacağım” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Kasım ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda, birimlerden gelen 40 ve komisyonlara havale edilen 4 madde olmak üzere toplam 44 madde görüşüldü. Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin 2 milyar 695 milyon lira olduğunu belirterek, bütçe gelir, gider ve borç kalemlerini tek tek anlattı. Yıl sonunda bütçe gerçekleşme oranının yüzde 90’ın üzerinde olacağını vurgulayan Seçer, “Yüzde 100’e yakın bir oranda olacak. Bu da çok önemli. Demek ki bir disiplin var. Paraların nereye gittiği belli” diye konuştu.
Gençlerden kadınlara, eğitimden kültürsanata kadar her alanda yaptıkları hizmetlere değinen Seçer, Mersin’in birçok noktasında kurs merkezlerinin hizmete sunulduğunu anımsattı. Seçer, “Bu paralar buraya harcanıyor. Bana haksızlık edersiniz. 6 bin 500 öğrenci. Belediyecilik bu. Ne yapacak adam yolu, karnını doyuramıyorsa, eğitim alamıyorsa? Ne yapacak koca koca boş binaları” diye sordu.
Yol yapım çalışmalarını da sosyal hizmetleri de önemsediklerini belirten Seçer, “Yol olmazsa medeniyet olmuyor ama insanların karnı doymasa da yol beş para etmiyor” şeklinde konuştu.
İmar konusuna da değinen Seçer, geçtiğimiz dönem yapılan 1/5000’lik planlarda sorunlar olduğunu söyledi. Seçer, “Yenişehir ve Toroslar hala iki ileri bir geri gidiyor. Bunun müsebbibi ben değilim. Şunu da açık yüreklilikle söylemeniz lazım. ‘Başkan size haksızlık ediyoruz. Ben geçen dönem de Meclis üyesiydim. Bu planlar hiç bu kadar açık seçik, şeffaf tartışılmadı’ demenizi beklerdim. Her geçen plan doğru mu? Her kalem rant, her kalem rant. Herkes bir köşe tutmuş. Seçim kaybedeceğimi bilsem de böyle şeylere göz yummayacağım. Bunu da burada tutanaklara geçiriyorum. Ben her şeyin farkındayım. Öyle kaşla göz arasında ben plan geçireceğim? Ben bilmiyorum sanki kimlerin nerelerde ne kulisler yaptığını, ne çalıştığını? O konuda vicdanım rahat. Başım dik, alnım açık. Geceleri de rahat uyuyorum. Benim arazim yok. Ben imar rantçı bir adam değilim. Benim böyle bir derdim yok çok şükür. Ama kimse kusura bakmasın. Yetimin hakkını da kimseye yedirmeyiz. Plan diyorsunuz ya. Böyle yangından mal kaçırır gibi plan mı yapılırmış? Bunu yapamayız. Çalışıyoruz. Eleştiriniz varsa gecikme konusunda gelin daha fazla katkı verin" iadelerini kullandı.
Meclis toplantısında, Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin Bağımsız Denetçi Raporu’nda belirtilen 53 milyon 181.6 bin liralık sermaye tamamlanmasına yönelik madde reddedildi.
Madde oylanmadan önce konuşan Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Dursun, 6102 sayılı yasanın 376. maddesi uyarınca şirketin sermayesinin tamamlanması gerektiğini belirterek, “Yoksa şirketin geleceği tartışılır oluyor. Bu durumda da açıkçası 5 bin 100 işçinin zarar görme ihtimali var. Dolayısıyla ben burada değerli Meclis üyelerinin sağduyularına sunuyorum” dedi.
Başkan Seçer ise söz konusu maddeyi ikinci kez Meclis’e getirdiklerini ifade ederek, “Ya anlamıyor, bilmiyor ya da art niyetli. Kağıt üzerinde bir düzeltme yapılıyor. Ortada para yok, pul yok. Bunun ekstra bir masrafı yok. Orada kendi bünyesinde çalışan personelin maaşı ödeniyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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