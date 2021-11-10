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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri açmaya devam ediyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri açmaya devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’ne bir yenisini daha ekledi. Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi’nde yeni açılan kurs merkezinde öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlanıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda açtığı kurs merkezinden 8. sınıf öğrencileri ücretsiz faydalanabiliyor. Alanında uzman öğretmenlerin görev yaptığı kurs merkezinde dersler haftanın 5 günü devam ediyor. Kayıtların sürdüğü Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, öğrenci belgesi, 5, 6 ve 7’nci sınıfa ait not ortalamalarını gösteren belge ile aile gelir bildirimi belgelerini kurs merkezine getirerek, yapılan gerekli incelemelerin ardından merkezden faydalanabiliyor.

“Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına adımlar atıyoruz”
Turgut Türkalp Mahallesi’nde yer alan kurs merkezinin sorumlusu Umut Demirkıran, merkezde salgın tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, “Mersin genelinde eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına adımlar atıyoruz. LGS kurs merkezimiz hizmete girmiştir. Kayıtlarımız da hala devam ediyor. Kurs merkezlerimizi ihtiyaç duyulan mahaller için açıyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımız için daha iyi hizmet etme amacı içerisindeyiz” dedi.
Merkezde Fen Bilimleri Öğretmeni olarak görev yapan Güney Oran ise uzun süredir LGS’de ve sınav hazırlık gruplarında öğrenci hazırlama çalışmaları yaptığından bahsederek, “Bu proje içerisinde bulunmak, bu çocuklarımız için fırsat eşitliği oluşturmak çok önemli. Çok dinamik ve çok mutlu başladık. Umutlarımız var, öğrencilerimizin hayalleri var. Onların hayallerine dokunmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ayrıca bu bize onur ve gurur veriyor. Öğrencilerimiz çok umutlu. Dolayısıyla çok güzel işlere de imza atacağımıza eminim. Öğrencilerimizin hayallerine gitmeleri yolunda kilometre taşları oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla onların da hayal güçlerine, becerilerine, akademik olarak her anlamda dokunmayı hedef edindik” diye konuştu.

“Eğitim geleceğe yatırımdır, yaşama yatırımdır”
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şerif Atilla da Büyükşehir Belediyesinin Turgut Türkalp Mahallesi’nde açtığı LGS kursunun fırsat eşitliği açısından bölgeye muazzam bir hizmet olduğunu vurgulayarak, “Büyükşehrin en büyük yatırımının eğitim olduğunu düşünüyoruz. Diğer yatırımlar tabi ki çok çok önemli ama eğitim bambaşka, geleceğe yatırımdır, yaşama yatırımdır. Pırıl pırıl gençler var burada. Biz de onları olabildiğince zirveye çıkarma adına elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Emin Bolat, “Okulumuzda, ‘Büyükşehir Belediyesi böyle bir imkan sağlıyor’ dediler. Ben de kayıt oldum ve mutluyum. Çünkü LGS’ye hazırlanıyordum ve LGS’de iyi puan çekmek için dershaneye gidemiyorduk çünkü pahalıydı” dedi.
8. sınıf öğrencisi Fatma Atilla, Büyükşehrin kurs merkezinde eğitim aldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin bize tanıdığı bu ayrıcalığı çok sevdik. Hepimiz çok mutluyuz. Yeni öğrenciler, yeni arkadaşlar, yeni öğretmenler, yeni dersler. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bunun için de Büyükşehir Belediyemize nasıl teşekkür edeceğimizi hiçbir şekilde bilmiyorum. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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