Mersin'de orman yangını

Mersin’in Bozyazı ilçesinde orman yangını çıktı. 20 arazöz ve bir helikopter ile yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gözce Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale başladı. 1 helikopter ile 20 arazöz bölgede çalışmasını sürdürürken, rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşanıyor.

Ekiplerin söndürme çalışması sürerken, 3 helikopter ve bir uçağın daha bölgeye sevk edildiği bildirildi.

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