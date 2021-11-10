Tarsus'ta 474 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 şahsın üzerinde 474 adet captagon hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu A.A.A. ve M.E.A. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine şüphelileri gözaltına alan ekipler, yaptığı aramada 474 adet captagon hap ele geçirdi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.E.A. tutuklanırken, A.A.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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