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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesi yandı.

Olay, AdanaAnkara karayolu Taşobası Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ekrem Korkmaz'ın kullandığı kalsit yüklü 51 BH 884 plakalı tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden Ekrem Korkmaz, tırı dorseden ayırarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen dorse kullanılmaz hale geldi.

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