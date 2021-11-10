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Başkan Seçer’in borçlanma talebi bir kez daha reddedildi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, daha önceki meclis toplantılarında reddedilen 265 milyon liralık borçlanma talebini ısrar kararıyla yeniden meclise sundu. Talep bir kez daha reddedildi

İHA

Başkan Seçer’in borçlanma talebi bir kez daha reddedildi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, daha önceki meclis toplantılarında reddedilen 265 milyon liralık borçlanma talebini ısrar kararıyla yeniden meclise sundu. Talep bir kez daha reddedildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, daha önceki meclis toplantılarında reddedilen 265 milyon liralık borçlanma talebini ısrar kararıyla yeniden meclise sundu. Talep, Cumhur İttifakına mensup meclis üyelerinin oy çokluğuyla bir kez daha reddedildi. Meclisten önceki yıllarda yalnızca 164 milyon lira borçlanma alabildiğini vurgulayan Seçer, “Önceki döneme 352 milyon dolar borçlanma yetkisi vermişsiniz. Bana bunu niye yapmıyorsunuz?” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı kasım ayı olağan toplantısının birinci birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi.

“Ben meclisin düzenini sağlamakla görevliyim”
Başkan Seçer, yeni meclis salonunda toplantının daha verimli geçmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını, meclis üyeleri, bürokratlar ve basın mensuplarının toplantıyı izleyebilecekleri uygun alanların belirlendiğini söyledi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın açıklama yaptığı sırada fotoğraf çekmek isteyen basın mensuplarına tepki gösteren Seçer, herkesin bu kurallara uyması gerektiğini vurguladı. Meclis toplantı düzeninin bozulmasına izin vermeyeceğini ifade eden Seçer, gazetecilerin salondan çıkmalarını isteyerek, “Burası meclis toplantı salonu arkadaşlar, ne yapıyorsunuz siz? Bir mesaj verebilir, pankart açabilir, protesto edebilir, eleştiri yapabilir, bağırabilir, çağırabilir bunu kimse men edemez ama meclis toplantı salonu bir gösteri salonuna dönüştürülemez” diye konuştu.
Basını susturduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını ifade eden Seçer, “Ben bir şey gizleyecek olsam canlı yayına müsaade etmem. İlk belediye başkanı olduğumda, ilk meclis toplantısında ilk önergem bu toplantıların canlı yayınlanmasıydı. Ben meclisin düzenini sağlamakla görevliyim, meclisin düzenini bozmakla değil. Düzenini bozana da müsaade edemem” dedi.

“Demokrasi adına çok üzüntü verici bir durum”
Başkan Seçer, daha önceki meclis toplantılarında reddedilen 265 milyon liralık borçlanma yetkisi talebini ısrar kararıyla meclise yeniden sundu. Konu henüz görüşülmeden bir meclis üyesinin “Cumhur İttifakı olarak düşüncelerimizde değişiklik yok” ifadeleri üzerine konuşan Seçer, “Mecliste herkesin iradesi hürdür diye biliyorum. Burada bütün üyeler adına ‘bizim kararımız kesin’ demeniz bence demokrasi adına çok üzüntü verici bir durum” ifadelerini kullandı.
Vatandaşa hizmet etmek ve çalışmaların aksamaması için meclis üyelerini bu konuda ikna etmeye çalıştıklarına dikkat çeken Seçer, borçlanma yetkisi almaları durumunda esnafa ve yüklenici firmalara daha hızlı ödeme yapabileceklerini vurguladı. Her şeyde akıl almaz bir fiyat artışı olduğunu belirten Seçer, “Eski fiyatlarla hizmet vermiş insanların durumunu düşünün. Yılbaşı geliyor. İşte hepiniz bilirsiniz, birçoğunuz esnaf. İş insanlarının en korkulu rüya gördükleri günler bankalara devre faizini ödeyeceği ayların sonudur. Şimdi yılbaşı geliyor. ‘Aralık ayı dert ayı’ der esnaf. Ben bu insanlara daha süratle ödeme yapabileyim ki, bu paranın çoğunluğu, belki yüzde 80’i Mersin’de işlem görecek, Mersin ekonomisine katkı yapacak” diye konuştu.

“Ben vatandaşıma hizmet etmek istiyorum, beni engellemeyin”
2020 yılında 150 projenin yüzde 96’sını, parasal olarak ise yüzde 92’sini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Seçer, bu yıl şu ana kadar ise yüzde 80,71’ini parasal olarak hayata geçirdiklerini belirtti. Hak edişlerin beklediğini de kaydeden Seçer, “Ben vatandaşıma hizmet etmek istiyorum. ‘Beni engellemeyin’ diyorum” dedi.
Önceki yönetimin görevi yaklaşık 82 milyon dolarlık borçla devraldığını ifade eden Seçer, kendisinin ise devraldığı 535 milyon dolarlık borçla göreve başladığını söyledi.

“Bu adaletsizlik, bu hakkaniyet değil”
Geriden gelen borçları ödemeye devam ettiklerine dikkat çeken Seçer, “‘Bu adaletsizlik’ diyorum. Siz diyorsunuz ki ‘vatandaşa hizmet etme.’ Ama önceki döneme siz 352 milyon dolar borçlanma yetkisi vermişsiniz. ‘Bana bunu niye yapmıyorsunuz’ diyorum. Bir de eski dönem borçlarını ödetiyorsunuz. Verdiğiniz 164 milyon lira. Onun da parasal karşılığı 29 milyon dolar. Hepsi bu. 352 milyon dolar, 29 milyon dolar. Diyorum ki ‘yahu bu hakkaniyet değil.’ Benim bunu söyleme hakkım vardır” dedi.

“Siz borçlanmayı engellerseniz Mersin halkına haksızlık yapmış olursunuz”
Yatırım programını harfiyen uyguladıklarını ve bazı alanlarda hem fiili hem de parasal anlamda yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşme oranı olduğunu vurgulayan Seçer, bunları yaparken de geriden gelen borçları ödemeye devam ettiklerini söyledi. Seçer, şöyle devam etti: “Bir taraftan yatırım yapıyorsun. Yeni borçlar ama totalde baktığın zaman artıeksi 633 milyon da eski borcu ödüyorsun, yeni yatırımlar yapıyorsun. Yeni yapılar yapıyorsun. Bana destek olma durumundasınız. Ortada bir problem yok, bir haksızlık yok. Yasalara aykırı bir şey yok. Stratejik plana, yatırım programına aykırı bir şey yok. Halkın yararına olmayan bir şey yok. Siz bunu engellerseniz bana haksızlık yapmış olursunuz. Dolayısıyla Mersin halkına haksızlık yapmış olursunuz. Benim anlatmak istediğim bu.”

“Dağıttığımız un, yaptığımız yol, köyünüze götürdüğümüz hizmet proje değil mi?”
Bir meclis üyesinin projelere yönelik destek verdiklerini söylemesi üzerine Başkan Seçer, “Sanki istenen borçlanma yetkisi projelere ödenecek bir para değilmiş gibi eğer bilgi verirseniz halka yanlış bilgilendirme yapmış olursunuz. Yaptığımız 4. Çevre Yolu proje değil mi? Yaptığımız köprülü kavşaklar, verdiğimiz 1 TL ekmek, sosyal hizmetler ya da daire başkanlıklarının bir projesi değil mi? Çocuklara verdiğimiz süt, daha yeni 64 bin aileye dağıttığımız 10 kilogram un bir proje değil mi? Bu paralar bunlara ödenmeyecek mi? Metroya destek vermeyeydiniz, IBRD hibe kredisine destek vermeyeydiniz. Yani onu da yapmayaydınız. Metro da yapmayalım. IBRD’den hibeli kredi de almayalım, CNG’li otobüs de almayalım. Bunlar proje oluyor da dağıttığımız un, yaptığımız yol, köyünüze götürdüğümüz hizmet proje değil mi? Onlar için isteniyor zaten. 1,5 milyar lira proje bedeli koymuşum. Bunun yüzde 82’si zaten ilk 10 ayda gerçekleşmiş” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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