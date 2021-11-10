Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı

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Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar ve Mezitli ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 zanlı gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokuman ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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