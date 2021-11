Tarsus Belediyesi, belediyeye gelen vatandaşlara Nutuk kitabı dağıttı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yılında Tarsus'ta saygı ve minnetle anıldı. Tarsus Belediyesi de belediyeye gelen vatandaşlara Nutuk kitabı dağıttı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83’üncü yılı dolayısıyla Tarsus Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törene katıldı. Protokol üyelerinin yanı sıra, gaziler, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların katıldığı anma töreninde, çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşının okunması esnasında göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Cumhuriyet Meydanında anma merasimi devam ederken kentin dört bir yanında nefesler tutuldu. Kimi yurttaşlar evlerinin balkonunda kimileri cadde ve sokaklarda, esnaf iş yerlerinin önünde, Tarsus’ta yaşayan her birey 2 dakika boyunca siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Ayrıca, belediye çalışanları başkanlık binası önünde, Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları spor salonunda Atatürk’ü saygı, sevgi ve minnetle andılar.

Belediyeye gelen vatandaşlara Nutuk kitabı dağıtılırken, kuruma bağlı tüm birimlerde göndere çekili Türk bayrakları yarıya indirildi.

Başkan Bozdoğan, yaptığı açıklamada, Atatürk'ün fikirleri ve ilkeleri ışığında gittiklerini belirterek, "Atamızın bize bıraktığı cennet vatanı, fikirlerini ve eserlerini, gösterdiği hedeften şaşmadan her zaman koruyup kollayacağız. Kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyetimize daima sahip çıkarak Atamızı her zaman kalbimizde yaşatacağız. Her 10 Kasım’da yüreğimiz burkulsa da hüzünlensek de Atamıza duyduğumuz özlemi her zaman yaşıyoruz. Atatürk'ün bizlere yol gösterdiği ışık, hiçbir zaman sönmeyecek. Bu bağlamda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.