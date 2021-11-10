Bozyazı'daki orman yangını sürüyor

Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını devan ederken, söndürme çalışmaları da sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gözce Mahallesinde sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgedeki ormanlık alanda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangına ilk etapta 2 uçak, 7 helikopter, 3 dozer ve 33 arazöz ile müdahale edilirken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarından zaman zaman güçlük yaşandığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra diğer kurum personeli ile yerel halkın da destek verdiği söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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