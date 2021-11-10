Mersin´de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

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Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA) MERSİN´de jandarmanın düzenlediği operasyonda DEAŞ şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 2 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Toroslar ve Mezitli ilçelerinde tespit edilen adreslere baskın yapan ekipler, yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirdi. Gözaltına alınan isimleri açıklanmayan 2 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-11-10 13:04:51



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