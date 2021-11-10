Mezitli’de Atatürk’e sevgi seli

– Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yılı dolayısıyla Mezitli Belediyesi tarafından Zabıta Müdürlüğündeki Atatürk Anıtı önünde anma töreni düzenlendi. Yüzlerce Mezitlilinin Ata’sına saygısını göstermek için akın ettiği anmada Başkan Neşet Tarhan, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından anıta çiçek sundu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yılında, Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince düzenlenen törende anıldı. Zabıta Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen anma töreninde, Atatürk Anıtı önünde toplanan yüzlerce kişi, Atatürk’e saygılarını sundu.



Mezitli’de hayat 2 dakikalığına durdu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, Atatürk Anıtına çelenk konuldu ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirildiği törende, saatler 09.05'i gösterdiği anda adeta hayat durdu. Siren seslerine otomobiller de kornalarıyla destek verdi. Gençlerin de dev Atatürk resmi açtığı etkinlikte, belediye görevlileri tüm katılımcılara ve trafik ışıklarında duran araçlara özel hazırlanmış Atatürk imzalı rozet dağıttı. Başta Mezitli Belediyesi Çocuk Gündüz Bakım Evleri öğrencileri özel hazırladıkları çelengi Atatürk Anıtına sunarken, Mezitli Soroptimist Kulübü üyeleri de papatya saksılarından oluşan özel bir sunum gerçekleştirdi. Mezitli Kent Konseyi üyeleri de özel hazırlanmış tişörtleri ile dikkat çekti.



“Atatürk bizim kutup yıldızımızdır”

Başkan Tarhan, törende yaptığı konuşmada, "Bir kez daha 83’üncü ölüm yıl dönümünde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz. Burada bir anma yapmıyoruz, çünkü biz atamızı ve yaptıklarını unutmadık. Halkımız her geçen yıl sevgisini daha fazla göstermeye devam etmektedir. Sadece anlamak ve özlemek yetmiyor. Onun aydınlanmacı, devrimci ilkelerini korumak gerekiyor. Atatürk bizim kutup yıldızımızdır. Biz ondan ve ilkelerinden de hiçbir zaman vazgeçmeyiz. Emperyalizme karşı, halkımızla birlikte Kurtuluş Savaşını gerçekleştirerek bizlere laik, demokratik ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini armağan eden büyük Atamıza saygımızı sunmak için bir araya geldik. Atatürk, gerçekleştirdiği devrimlerle çağdaşlaşma yolunda dev adımlar atarak bizlere demokratik bir ülke bıraktı. Bizlerin ve bizlerden sonra gelecek olan çocuklarımızın, gençlerimizin daha iyi yerlere, daha uç noktalara demokrasiyi taçlandırarak geliştireceğine inanıyorum. Atatürk’ün işaret ettiği gibi ülkemize düşmanlık yapan dahili ve harici bedbahtlar olacaktır. Bunların asla başarılı olamayacağını bugün bir araya gelen vatandaşlarımızla en iyi şekilde görüyoruz" dedi.

Anma kapsamında Mezitli Belediyesinin tüm tesislerinde bayraklar yarıya indirildi.

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