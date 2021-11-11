Kazanlı'daki spor tesisinde resmi müsabakalar başlıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret eden spor adamları, Kazanlı Mahallesi’ne kazandırılan yeni spor tesisi nedeniyle teşekkür ederek, Kazanlı İdman Yurdu forması hediye ettiler.

Akdeniz Belediyesi’nin girişimleri sonucu, yaklaşık 500 kişilik tribün, 1 adet basketbol sahası, 2 adet soyunma odası, 1’er hakem ve personel odası kazandırılan Kazanlı sentetik çim sahasının yenileme çalışmaları bir süre önce tamamlanmıştı. AK Parti Akdeniz ilçe Yöneticisi Ferhat Koca, Kazanlı Mahalle Muhtarı Süleyman Serin, Kazanlı İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Selim Aslan ile Kulüp yöneticisi Ekrem Avcı, Başkan Gültak’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette yer alan isimler, Akdeniz Belediyesi, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilatı işbirliğinde tamamen yenilenip Kazanlı Mahallesi’ne kazandırılan sentetik çim saha nedeniyle Başkan Gültak’a teşekkür ederek, Kazanlı İdman Yurdu forması hediye ettiler.

Kazanlı’da yaşayan her yaştan sporsevere kazandırılan yeni futbol sahasında önümüzdeki haftadan itibaren resmi müsabakalar da oynanmaya başlayacak. Nitekim Kazanlı İdman Yurdu, Burhan Spor Kulübü ve Karaduvar Spor Kulüpleri’nin, resmi maçlarını, yenileme çalışması biten sentetik çim sahada yapmak amacıyla Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na (ASKF) başvuruda bulunduğu da öğrenildi.

Yaklaşık 500 kişilik tribünü, 2 adet soyunma odası, birer adet hakem ve personel odası bulunan Kazanlı sentetik çim sahasının, yenileme çalışmalarının bir bölümü Akdeniz Belediyesi, bir bölümü de Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapıldı. Ayrıca Akdeniz Belediyesi. Spor Toto Teşkilatı’nın desteğiyle tesis içerisine bir adet yeni basketbol sahası da kazandırdı.

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