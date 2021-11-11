Motosiklet hırsızları yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde farklı tarihlerde 4 ayrı motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 5 kişi, gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 4 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayları A.E. ile 4 suça sürüklenen çocuğun yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına alırken, 1 motosikleti sağlam, 3 motosikleti ise parçalanmış şekilde buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.E. ile bir suça sürüklenen çocuk savcılıktan, diğer 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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