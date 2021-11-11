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Azerbaycanlı Büyükelçi ve akademisyenler Karabağ Zaferini anlattı

İHA

Azerbaycanlı Büyükelçi ve akademisyenler Karabağ Zaferini anlattı

Karabağ Zaferinin birinci yıl dönümünde 'Tek millet, iki devlet’in hikayesi, Toroslar’da panele taşındı. Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşlik bağlarına, kahramanlıklarına dikkat çekilen panelin konukları ise Azerbaycanlı Büyükelçi ve akademisyenler oldu.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen panele, Azerbaycan eski Dışişleri Bakanı ve Bosna Hersek Büyükelçisi Prof. Dr. Vilayet Guliyev, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Koç, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Turaç Aliyeva ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Merziye Memmedli konuşmacı olarak katıldı.
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Khaladdin İbrahimli’nin moderatörlüğünü yaptığı panelde Karabağ Zaferine giden süreç anlatılırken, Türkiye ile Azerbaycan devletlerinin dayanışmasına, savunma ve teknolojik alanlardaki işbirliğine de vurgu yapıldı.
“Türkiye ile Azerbaycan el ele”
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Karabağ Zaferinin yıl dönümünde Azerbaycanlı konuklarını ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, panele katılımlarından dolayı teşekkür etti. Yılmaz; “46 yaşındayım. Azerbaycan bayrağının çok kıymetli olduğu zamanlardan, Azerbaycan’da yaşanan sıkıntıların, bu kentin sokaklarında protesto edildiği günlerden geldik. Karabağ Zaferi kutlu olsun. Bu yolda emek veren, can veren, kan veren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi yad ediyoruz. Türkiye ve Azerbaycan dilde, fikirde, işte birlik oldu, el ele gönül gönüle vererek 30 yıldır işgal altında bulunan Karabağ topraklarını özgürlüğüne kavuşturdu. Hem de bunu bizim mühendislerimizin, gençlerimizin ürettiği SİHA’lar ile yaptık. Son iki yüz yılın savaş stratejilerini değiştirerek yaptık. Bugün artık SİHA’larımız var diye milyarlarca dolarlık tank ve savaş sanayisi tartışılıyor. Karabağ sürecinde 44 gün boyunca desteğini, duasını esirgemeyen milletimizden Allah razı olsun. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece daha da güçlenip büyüyeceğiz” dedi.
“Barışın değerini en iyi savaşanlar bilir”
Panelin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Khaladdin İbrahimli, Karabağ Zaferinin Azerbaycan tarihinde çok önemli bir gün olduğunu dile getirerek, "Bu programı düzenleyen Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a çok teşekkür ederiz. Türk halkı barışsever bir halktır. Atatürk tesadüfen 'Yurtta sulh, cihanda sulh' demedi. Savaşı dünyada en iyi bilenlerden biriydi ama barıştan yanaydı. Barışın değerini en iyi savaşanlar bilir. Azerbaycan halkının topraklarını geri alması çok önemli” diye konuştu.
Azerbaycan Eski Dışışleri Bakanı ve Büyükelçi Guliyev; “Biz Birlikte Güçlüyüz”
Azerbaycan eski Dışişleri Bakanı ve Bosna Hersek Büyükelçisi Prof. Dr. Vilayet Guliyev de Karabağ Zaferinin Türk dünyasının geleceği olduğuna dikkat çekerek, “Azerbaycan Türkleri hayatlarında en büyük bayramı yaşıyorlar. 30 sene baskıyla yaşadık. Bütün bunların nasıl sonuçlanacağını kimse bilmedi. Savaşlar sonunda barışla neticelenir. Biri kazanır. Yola devam etmek lazım. Bizler halkımız, siyasiler inandık ki mutlaka bir son savaş olacak. Kaybettiğimiz toprakları, gururumuzu, benliğimizi geri kazanacağız. Büyük Türkiye’nin, kardeşlerimizin yardımıyla zaferi elde ettik. Türkiye ve Azerbaycan, siyasi, ekonomik ve diplomatik faaliyetlerde birbirinin yanında olacak ve bu gurur daha da taçlanacak. Toroslar Belediye Başkanımıza bizleri ağırladığı için teşekkür ederiz. Biz birlikte güçlüyüz ve birlikte yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
“Dünya var oldukça kardeşliğimiz asla bitmeyecektir”
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Merziye Memmedli de yaptığı konuşmada, Karabağ’ın tarihi sürecini anlattı. Memmedli, “Azerbaycan ve Türkiye işbirliği devam ettikçe Turan dünyasına, Orta Asya Türk Devletlerine örnek olacaktır. Savaş boyunca Türkiye kardeşliği ile Türk dünyasına bu işbirliğini göstermiş olduk. Karabağ Savaşı, 10 Kasım’da sonuçlanmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 10 Kasım tarihinin Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat gününe denk geldiği için bu tarihi geriye çektiğini bilmekteyiz. Aliyev, bayram olarak kutladığımız günün Atatürk’ün ölüm yıldönümü olmasını istemedi. Bu da kardeşliğimizin bir göstergesidir. Bir ve beraber olduğumuz sürece dünya var oldukça bu kardeşlik asla bitmeyecektir” ifadelerini kullandı.
“Karabağ’da esen rüzgar, bu panelle Akdeniz’e taşındı”
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Koç ise; “2000 yılını 2001 yılına bağlayan kış ayında Azerbaycan ordusunu eğitmek üzere giden bir binbaşıydım. O gün oraya giderken bizim intikalimizi sağlayan arkadaşımız bir askerdi. Karabağ konusunu konuşurken, bize şöyle demişti; 'Karabağ, geri alınmadıkça biz askerler olarak başımızı yerden kaldırmayacağız bu ülkede.' Bugün başımızın yerden kalktığı gününün yıl dönümüdür. Düzenlenen bu anlamlı programla Karabağ’da esen rüzgar, Akdeniz’in kıyısına kadar geldiyse mutlaka bir mesafe ket etmişizdir. Akdeniz’e taşınan bu rüzgar Akdeniz’in de ötesine geçip Atatürk’ün işaret ettiği hudutların ötesinde varlık bulunmak üzere yüksek enerjiyi barındırıyor. Karabağ ile beraber Türk dünyasının bir bütünlük içinde batıya doğru uzanırken eksik parça tamamlanmıştır. Bu eksik parçanın tamamlanması demek, büyük Turan dünyasının akışı içerisindeki yüksek enerjilerin birleşmesi demektir. Askeri harekat anlamında Kıbrıs Barış Harekatından sonra ileri olarak yapılan bir diğer hareket olarak tarihe geçmiştir” dedi.
“Çocuklarımızın bu platformlarda, savaştan başarıya giden yolu anlatmaları en büyük temennimiz”
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Turaç Aliyeva da Mersin Toroslar’da Karabağ Zaferi’ni kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti; “30 yaşındayım. Çocukluğum, savaş dönemine denk geldi. Okula gittiğimde annemin bana söylediği 'ya herkese yetecek kadar yemek götüreceksin ya da hiç götürmeyeceksin. Akrabalarımızın adlarını hiçbir yerde geçirmeyeceksin' ifadelerini unutamıyorum. Umut ediyorum ki bu coğrafyada artık çocuklarımız ağlamaz. Umarım, 30 sene sonra bir çocuk savaşın hayatını nasıl etkilediğini değil, savaştan başarıya giden yolu anlatır.”
Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, konuklarına teşekkür ederek plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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