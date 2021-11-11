Gültak: “Esnafımız ekmeğini taştan çıkarıyor” Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, davet üzerine Nail Göksu İş Hanı esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Camişerif Mahallesinde bulunan Nail Göksu İş Hanı esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. “Esnafımız ekmeğini taştan çıkarıyor” diyen Gültak, esnafın talep, öneri ve şikayetlerini dinledi; çözüm için harekete geçti.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Mustafa Gültak'ın esnaf ile bir araya geldiği buluşmaya, Nail Göksu İş Hanı ve Telefoncular Pasajı Başkanı Cesim Uysal, Camişerif Mahalle Muhtarı Derin Günüç, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin yanı sıra birim müdürleri de katıldı.

Buluşmada esnafın taleplerini dinleyen Gültak, göreve geldikleri ilk günden bu yana gerçekleştirdikleri Akdeniz'deki değişim ve dönüşüm ile ilçeye ivme kazandıran hizmet, proje ve çalışmaları da anlattı.



"Esnafın kahvaltısı değerlidir"

Başkan Gültak, esnafın daveti üzerine kahvaltıda bir araya geldikleri ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Esnafın kahvaltısı değerlidir. Ben de bir esnaf çocuğuyum. Anam da beni şuradan 200 metre geride küçücük bir dükkanın içinde büyüttü. Benim babam Mersin'in en eski elektrikçilerinden birisiydi. O inşaatlara giderken annem dükkana bakardı. Ben de bu sokaklarda büyüdüm. Esnaf bizler için önemli ve bir o kadar da değerli bir kriterdir" diye konuştu.



"Esnafımız ekmeğini taştan çıkarıyor"

Bölgede faaliyet gösteren esnafın her koşulda ekmeğini taştan çıkarttığına dikkat çeken Gültak, "Esnafımızın sıkıntıları, talepleri ve önerileri vardı; tek tek dinledik. Biz elimizden geldiği kadar bir şeyler yapacağız. Durakla ilgili bazı sıkıntılar yaşıyorlardı. Arkadaşlarla görüştüm; değerlendirecekler. Bir olumsuzluk olacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.



"Bize düşen işleri hızlı bir şekilde yapacağız"

Esnafın problemlerini sadece Akdeniz Belediyesinin çözüme kavuşturmasının yeterli olmayacağına vurgu yapan Gültak, "Tabi ki alt yapı sıkıntıları da var. Bununla ilgili olarak MESKİ'nin hızlı bir şekilde çalışması gerekiyor. Buralar yenileme imar planının içine girdiği için Mersin Büyükşehir Belediyesi de projelerini bir an önce hayata geçirmesi gerekiyor. Esnafımızı iyice dinledik. Bize düşen işleri hızlı bir şekilde yapacağız. Geri kalan kısmının yapılması için de takipçisi olacağız" dedi.

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