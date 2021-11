Seçer: "Tarım her şeyden önemli" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Pandemide herkesin dükkanı kapandı ama çiftçinin dükkanı kapanmadı"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pandemi ile birlikte önemi daha da artan tarımı dükkana benzeterek, "Herkesin dükkanı kapandı, çiftçinin dükkanı kapanmadı. Zaten o dükkan da kapansaydı, üretim dursaydı, pandeminin başaramadığını açlık başaracaktı" dedi.

Seçer, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru tarım' konulu 'Uluslararası Tarım Çalıştayı'na katıldı. Tarsus Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen çalıştayda konuşan Seçer, pandemi ile birlikte önemi daha da artan tarımı dükkana benzetti. Seçer, “Herkesin dükkanı kapandı, çiftçinin dükkanı kapanmadı. Seralarda, bahçelerde, tarlalarda üretim devam etti. Sebze, meyve, tahıl. Zaten o dükkân da kapansaydı, üretim dursaydı, pandeminin başaramadığını açlık başaracaktı. Demek ki tarım her şeyden önemli” ifadelerini kullandı.

“Mersin’in her 5 dönüm toprağından 1 dönümü verimli tarım toprağı”

Başkan Seçer, Mersin’in gelişen ve kalkınan bir kent olduğunu belirterek, “Her 5 dönüm toprağından 1 dönümü verimli tarım toprağı. Her 5 dönüm toprağının 2,5 dönümü orman. 80’den fazla ürün yetişiyor. İçinde bulunduğumuz Tarsus ovası dünyada en kaliteli mısırın olduğu yerlerden biridir. Türkiye’de zaten ürettiğimiz soya fasulyesi 150 bin ton. 3’te 1’i Tarsus’ta üretiliyor. Buğday üretiminin en kaliteli olduğu, en verimli olduğu yer ama topraklarımız o kadar değerli ki daha birim alanında yüksek verim alacağımız ürünler üretiyoruz” diye konuştu.

Hem bitkisel hem de hayvansal üretime katkı sunan çok önemli projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Seçer, “Sulama borusundan hayvancılığa, fide fidan desteğinden kooperatifçiliğe kadar desteklerimiz oluyor. Kadınlar çok önemli. Mersin Büyükşehir kendi ölçeğinde, diğer ilçe belediyelerimiz Anamur’dan Tarsus’a kadar 13 ilçemiz herkes el versin. Neden? Evde gizli iş gücü var. Hani benim çok kullandığım bir söz vardır; ‘bizim bu bölgenin kadınları taşı sıksa suyunu çıkarır’. Kadın çalışmak istiyor. Köy gezilerimizde görüyoruz. ‘Bir şey yapmak istiyoruz’ diyor kadıncağız. ‘Bu enerjimiz boşa gidiyor’ diyor. ‘Bize yardımcı olun. İstek var, arzu var; bilgi yok, sermaye yok. Bize bir şey öğretin yapalım. Bize bir el verin’ diyorlar. Çok önemli işler yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Başkan Seçer, çalıştayın Tarsus, Mersin ve Türkiye tarımına katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, tarımı geliştirmek için tekniğine uygun ve modern ziraat yapılması gerektiğini belirtti. Seçer, “İyi eğitim almış, modern eğitim almış, birikimi olan mühendislerle çalışmak her alanda olduğu gibi tarımda da elzemdir” ifadesini kullandı.

“Tarsus coğrafyasında tarım, memleketimizin bel kemiği durumundadır”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Belediyesinin tarımsal politikaları hakkında bilgiler vererek, “Tarsus coğrafyasında tarım, memleketimizin bel kemiği durumundadır ve Mersin ilinde tarımsal alan açısından neredeyse 1 milyon dekara yaklaşan arazisiyle en büyük tarım merkezidir. Bugün Tarsus’ta, özellikle ve tarımda yaptıkları katkılardan dolayı 2 özel insana parantez açmak istiyorum ve huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Birincisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ki, ziraatın potansiyel olarak en güçlülerinden Vahap Seçer’e özellikle teşekkür ediyorum. İkincisi de Orman Mühendisimiz Osman Polat’a bu konuda çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından Başkan Seçer’e plaket ve çiçek takdimi yapıldı. Seçer, programın ardından sergilenen zirai ilaçlama multikopterlerini inceledi.

