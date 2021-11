Mersin'de yanan ormanlık alanlar fidanla buluştu Vali Ali İhsan Su: “Mersin’de bir günde 100 bin fidan toprakla buluştu”

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında daha yeşil bir Mersin için Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'ndeki yanan ormanlık alanlara 15 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Geleceğe Nefes" kampanyasıyla, ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin orman ve çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak maksadı ile Milli Ağaçlandırma Günü; Yeşilovacık Mahallesi'nde yangından etkilenen Kemer mevkiinde Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun katılımı ile fidan dikimi gerçekleştirdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Bu kapsamda da bugün burada ağaç dikme törenini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Ormanlar çok önemli varlıklarımızdır. Sadece bizim için değil, dünya için, insanlık için, dünyada tüm orman varlığı çok önemlidir. Bugün insanlık olarak sağlıklı bir nefes alabilmemiz için ormanlar vazgeçilmezimizdir. Sadece hayatımızı devam ettirmek için değil, hemen hemen her alanda orman envanterlerine ihtiyaç var. Her sektör için önemli bu bakımdan öncelikle ormanlarımızı korumak, orman varlığımızı arttırmak çok önemli görevlerimizden bir tanesidir. Bu çerçevede milli ağaçlandırma seferberliği kapsamında bugün de ilimizde fidan dikimini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bu yıl içerisinde aşırı sıcaklar nedeniyle çok ciddi orman yangınlarının çıktığını belirten Vali Su, “Bu sezonda ilimizde 3 milyon 300 bin fidanı inşallah toprakla buluşturacağız. Bugün burada tüm ilimiz genelinde 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Orman varlığımız çok önemlidir. Biz Mersin olarak da orman varlığında önemli bir konumdayız. Toplam arazimizin yüzde 54’ünü orman oluşturuyor. Bunu daha da arttırmak için her yıl fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Her yıl buna önemli bir katkıyı da sağlamış oluyoruz. İnanıyorum ki bugün, hem bu ormanları koruma bilincimizi daha çok pekiştirmiş olacağız, hem de yanan ormanlarımızın yerlerini yeniden ağaçlandırmış olacağız. İlaveten yeni yerleri de ağaçlandırmış olacağız. Böylelikle yeni nesillerimize, gençlerimize, çocuklarımıza orman bilincini aşılamış olacağız. Hem de onlara çok daha yeşil bir ülke bırakmış olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, öğrenciler, askerler, Kızılay Gönüllüleri, ormancılar ve vatandaşlar birlikte fidan dikimi gerçekleştirdiler.

