Minik Müslüme'den dünden beri haber alınamıyor

Soner AYDIN/GÜLNAR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde dün, ailesi konaklayacakları çadırı kurarken kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal´ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Karaman'dan, dün kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörüklerden Yağal ailesi, konaklayacakları çadırı kurduktan sonra kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti. Çevrede arama yapan aile kızlarına ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Müslüme'yi bulmak için yöre halkının da desteğiyle çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Soner AYDIN
2021-11-11 17:50:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.