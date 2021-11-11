Minik Müslüme'den dünden beri haber alınamıyor

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Soner AYDIN/GÜLNAR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde dün, ailesi konaklayacakları çadırı kurarken kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal´ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Karaman'dan, dün kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörüklerden Yağal ailesi, konaklayacakları çadırı kurduktan sonra kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti. Çevrede arama yapan aile kızlarına ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Müslüme'yi bulmak için yöre halkının da desteğiyle çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Soner AYDIN

2021-11-11 17:50:15



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