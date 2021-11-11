Ormanlık alanda kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışması başladı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Sarıkeçili Yörük ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, ilçeye bağlı Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti. Bir süre kızlarını arayan aile, sonuç alamayınca yetkililerden yardım istedi. Ailenin yardım ihbarı üzerine bölgede AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda çalışma başlatıldı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalara, arama ve kurtarma köpekleri de katılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.