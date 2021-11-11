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Görev sırasında kalp krizi geçiren Tarsuslu asker hayatını kaybetti

İHA

Görev sırasında kalp krizi geçiren Tarsuslu asker hayatını kaybetti

Suriye Üs Bölgesi'nde görev sırasında kalp krizi geçiren Tarsuslu asker hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tarsuslu Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen, görev yaptığı Suriye sınırında kalp krizi geçirdi. Esen, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki Celal Esen, hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Celal Esen'in Mersin'in Tarsus ilçesi Yeni Mahalle'de baba ocağına acı haber verildi. 9 aylık sözleşmeli olan Esen'in, yarın öğlen namazını müteakip defnedileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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