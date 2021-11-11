Mersin´e şehit ateşi düştü

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)SURİYE sınırında, Hatay´a yakın üs bölgesinde görev yaptığı sırada kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen´in (21) acı haberi, memleketi Mersin´in Tarsus ilçesindeki ailesine verildi.
Suriye´de, Hatay´a yakın üs bölgesinde görev yapan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen, 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Esen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen Esen´in acı haberi, memleketi Tarsus ilçesi Yeni Mahalle´de yaşayan ailesine verildi. Şehidin ailesinin bulunduğu ev ve sokağa, Türk bayrakları asıldı.
Şehit Esen´in cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Okan ÇALIŞKAN
2021-11-11 21:49:28
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