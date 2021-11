Hırsızlar sulama vanalarını çaldı, 300 dönüm sera ve bahçe susuz kaldı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesi Yüksek Mahallesi'nde bahçe ve seralara su taşıyan boruların vanaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. 20 çiftçiye ait yaklaşık 300 dönüm sera ve narenciye bahçesi, susuz kaldı. Mahalle Muhtarı Fatih Yıldız, hırsızların her yıl vanaları çaldığını belirterek, "Yetkililere gereken bilgiyi verdik. İnşallah yakalanırlar ve bir daha mahallemize gelmezler" dedi.

Yüksek Mahallesi'nde bahçe ve seralara su taşıyan boruların vanaları geçen günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalandı. Hırsızlık olayı nedeniyle 20 çiftçiye ait yaklaşık 300 dönüm sera ve narenciye bahçesi susuz kaldı. Sürekli vanalarını çaldığını belirten çiftçiler, hırsızların yakalanıp cezalandırılmalarını istedi.

VANALARIN TANESİ 70 TL

3 dönüm serada domates yetiştiren Havva Uğuz (35), "Geçtiğimiz gün seramıza çalışmaya gelmiştik. Bir baktık seramızın sulamasında kullandığımız damlama borularının birbirine bağlandığı vanaların yerinden söküldüğünü fark ettik. Baktık ki birçok bağlantı noktasındaki vanalarımız çalınmış. Yan komşularımızın bahçelerindeki vanalar da çalınmış. O gün mahallemize dadanan hırsızlar gözünü çiftçiye dikmiş. Bizler zor şartlarda, binbir zorluklarla çalışıp evine ekmek götüren çiftçileriz. Bu vanaların tanesi 70 TL. Yazık günah değil mi bize? Hırsızlar haram peşinde koşuyor. Haram kazanılan paradan hayır gelmez. Çalışarak alın teri dökerek para kazansınlar. Bizim isteğimiz, bu hırsızların bir an önce yakalanması ve başka kişilerin de canlarının yanmasının önüne geçilmesidir" dedi.

'EMEĞİMİZİ ÇALDILAR'

Çiftçi Kifil Oğuz (40) ise, "Bizim emeğimizi çaldılar ve seramızda yetiştirdiğimiz ürünlerimiz susuz kaldı. Şimdi bu çalınan vanalarının yerine yeni vana almamız gerekiyor. Zaten ürünlerimiz para etmiyor bir de bu masraflar bizleri zor durumda bırakıyor. İnşallah bir an önce bu hırsızlar yakalanır ve cezalandırılırlar" diye konuştu.

'HER YIL ÇALIYORLAR'

Yüksek Mahallesi Muhtarı Fatih Yıldız ise hırsızların vanaları her yıl çaldığını belirterek, "Geçen yıl da hırsızlar mahallemizde bulunan sulama suyu vanalarını çalmışlardı, bu yıl da çaldılar. Bu vanaların çalınması çiftçilerimizi zor durumda bırakıyor. Sulama suyu vanalarının çalınması ürünlerin susuz kalması demek. Çiftçilerimiz de yeniden vana almak zorunda kalıyorlar. Zaten zor şartlarda üretim yapan çiftçilerimiz sıkıntıya düşüyor. Yetkililere gereken bilgiyi verdik. İnşallah yakalanırlar ve bir daha mahallemize gelmezler" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2021-11-12 10:54:12



