Silifke'de 2 bin 413 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Mersin'in Silifke ilçesinde 2 bin 413 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Emniyet Müdürlüğü ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de kaçak akaryakıta yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda ekipler, 2 bin 413 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.B. yapılan işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.

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