Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi, yeni bir satış noktasına kavuştu

Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi, yeni bir satış noktasına daha kavuştu.

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü arkasında hizmete giren satış noktasının açılışını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan yaptı. CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Fatma Köse, Mersin Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşların açılışına yoğun ilgi gösterdiği satış noktasında kooperatifin ürettiği ürünlerin yanında Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarında üretim yapan kadınların üretimleri de tüketicilere sunulacak. Daha çok konserve, kurutmalık ve salamura türü ürünlerin yer aldığı satış noktasının açılışında konuşan Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, kooperatifin kuruluşundan bu zamana kadar geçen sürede kat edilen mesafeyi anlatı. Kurulmasının ardından kooperatif dışında yaşamına dokundukları kadınları rakamlar vererek anlatan Yılgör, “Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’ın büyük destekleriyle çok büyük başarılara imza attık. Çok zor ve büyük çaba gerektiren bir iş olmasına rağmen hayatına dokunduğumuz kadınları düşününce daha çok çalışmak için kendimizde güç bulduk. İş birliği yaptığımız her kadın çevresinde daha fazla insana dokununca ne kadar büyük bir iş yaptığımız ortaya çıkmaktadır. Şimdi kooperatifimizi daha büyük hedeflere yöneltmek ve ürünlerimizi direk vatandaşlara ulaştırmak amacıyla Başkanımız Neşet Tarhan’ın da desteğiyle satış noktasını hayata geçiriyoruz. Burada bizim üretimlerimiz dışında kadın üretici pazarlarımızdaki kadınlarımızın üretimleri de yer alacak. Her zaman her konuda desteğini esirgemeyen Başkanımız Neşet Tarhan’a ve tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.



"Ülkenin kadını özgürse o ülkede ekonomik sıkıntı yaşanmaz"

Farklı bir şehirde programı olmasına karşın böylesi güzel bir çalışmanın açılışında olmak istediği için Mersin’e geldiğini ifade eden CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Fatma Köse de “Mezitli’de, Mersin’de kadınlara yönelik olarak bu kadar değerli işlerin yapıldığını görmek hepimizi gururlandırıyor. Eğer bir ülkenin kadını özgürse o ülkede ekonomik sıkıntı yaşanmaz. Kadının sosyal hayatın içinde olması, üretimlerini kazanca dönüştürmesi için büyük projeler ortaya koyan Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkür ediyorum. Bu kuruluşun açılması çok kıymetli. Sadece Mersin’de değil başka şehirlerde de pazar bulamayan kadınlarımızın ürünlerini burada satışa sunabileceğiz Başkanımız Neşet Tarhan bize bu konuda büyük bir kapı açtı. Birlikte çok fazla şey yapabilir” diye konuştu.

Kadınları ve üretimi destekleyecek projelere devam edeceklerinin altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Kadınlar elini attığı her işte başarılı oluyor. Kooperatifçilik gibi zor bir işi Mezitli’de Ayşe Gül Hocamız ve çalışkan kadınlarımız çok büyük başarıyla yapıyorlar. İki yılda çok büyük yol kat ettik. Biz emin adımlarla gidiyoruz. Üye sayısından çok sağlam adımlarla ilerlemeye gayret gösterdik. Tam istediğimiz gibi gidiyor. Özellikle Mezitli’nin merkezinde bulunan onlarca dönüm arazide üretim yaparak Kent İçi Tarım hamlesini oluşturdular. Bu durum Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Gittiğimiz her yerde bize bunu nasıl başardığımızı soruyorlar” şeklinde konuştu.

Yakalanan başarının sürdürülebilir olması için örgütlü bir yapı kurulmasının önemine de dikkat çeken Tarhan, “Bizim 750 üretici kadınımız var. Bizim amacımız bu kadınlarımızın da bir örgütlenme içerisine girmesi. Orada kadınlarımız, köylerinden, evlerinden çıkıp geldiler, büyük kazançlar sağladılar, sosyalleştiler, ev araba aldılar. Ben önümüzdeki süreçte onların da kooperatifçiliği geliştireceklerine inanıyorum, Ayşe Gül Hocamızın bu örgütlenmeyi de başaracağına inanıyorum. Diğer belediyelerin, diğer kooperatiflerin ürünlerini bu satış noktamızda halkımızla buluşturacağız. Bu pandemi dönemi sağlıklı ve temiz gıdanın önemini gösterdi. Solinova bu anlamda çok büyük bir hizmet yapacaktır. Ben buna inanıyorum. Daha doğrusu Mezitli’de ki kadınlara inanıyorum. Geleceğimiz kadınlarda ve çocuklardadır. Her zaman arkalarında olduğumu bir kez daha tekrarlıyorum” ifadelerini kullandı.

