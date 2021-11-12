Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri, öğrencilerle birlikte mandalina fidanı dikti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri, öğrencilerle birlikte mandalina fidanı dikti

İHA

Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri, öğrencilerle birlikte mandalina fidanı dikti

– Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki Kamaş İlkokulunda öğrencilerle birlikte mandalina fidanı dikti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenen fidan dikme etkinliklerine Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri de Aydıncık ilçesinden destek verdi. Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri, bu özel gün kapsamında bir çevre kampanyası düzenleyerek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahası yakınında bulunan Aydıncık ilçesindeki Kamaş İlkokulunda öğrenciler ile mandalina fidanı dikti. Mandalina fidanları, Mersin’in simgelerinden biri olduğu için özellikle seçildi. 15 adet mandalina fidanının dikildiği etkinlik kapsamında öğrencilere, saksılar, çiçek tohumları ve çizim kitlerinden oluşan hediyeler verildi.
Fidan dikme etkinliğine Aydıncık Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yazgan Aygün, Akkuyu Nükleer A.Ş. İletişim Direktörü Kiyra J. Staples, Akkuyu Nükleer A.Ş. Bölge İletişim Bölümü Departmanı Eksperi Eyyup Lütfi Sarıcı, Aydıncık Kamaş İlkokulu Müdürü İbrahim Çal ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Bölge İletişim Bölümü Departmanı Eksperi Sarıcı, “Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu NGS'nin inşa edildiği bölgede çevresel girişimlerin uygulanmasına büyük önem veriyor. Şirketin temsilcileri uzun yıllardır bu tip etkinliklerde aktif olarak yer alıyor. Bugün de sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir zamanda bu tür etkinlikler daha da önemli bir hale geliyor; çünkü ağaç dikmek, genç nesillere çevrenin korunması için bir sorumluluk duygusu aşılayarak, doğaya özen göstermenin önemini vurguluyor” dedi.
Aydıncık Kaymakamı Kılıçaslan da "Bugün Türkiye'nin her yerinde ağaçlandırma etkinlikleri yapılıyor. Biz de bu okul bahçesine ağaç dikmek için Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileriyle birlikte çalıştık. Üretim hacminin ve nüfusun giderek arttığı, bunun da doğamızı olumsuz yönde etkilediği bir sanayileşme çağında yaşıyoruz. Ortak hedefimiz, bizlere ve gelecek nesillere sağlıklı bir gelecek sağlamak için çevreye özen göstermektir. Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye teşekkür ediyor, gelecekte bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Akkuyu Nükleer A.Ş., 2016 yılından bu yana Akkuyu NGS’nin inşa edildiği bölgede düzenli olarak ağaç dikme etkinliklerine katılıyor. Şirket daha önce de Büyükeceli, Silifke ve Emirler Köyünde de benzer etkinlikler düzenlemişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

11 yıl sonra denizde boğulup kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER 11 yıl sonra denizde boğulup kimsesizler mezarlığına ...
Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi, yeni bir satış noktasına kavuştu
YEREL HABERLER Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi, yeni bir ...
Bozyazı’da bin çam fidanı toprakla buluştu
YEREL HABERLER Bozyazı’da bin çam fidanı toprakla buluştu
Silifke'de 2 bin 413 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Silifke'de 2 bin 413 litre kaçak akaryakıt ele ...
Hacizli araçları parçalayıp, satarken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Hacizli araçları parçalayıp, satarken suçüstü ...
Mersin’de 3 gündür kayıp 2,5 yaşındaki Müslüme aranıyor Kurulan çadırda küçük Müslüme’nin kardeşleri ve yakınları da endişeli bekleyişlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Mersin’de 3 gündür kayıp 2,5 yaşındaki Müslüme ...
Sosyal medya dolandırıcıları adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sosyal medya dolandırıcıları adliyeye sevk edildi
‘Evimiz Atölye’ projesiyle çoraptan oyuncak üretiyorlar
YEREL HABERLER ‘Evimiz Atölye’ projesiyle çoraptan oyuncak ...
Hırsızlar sulama vanalarını çaldı, 300 dönüm sera ve bahçe susuz kaldı
YEREL HABERLER Hırsızlar sulama vanalarını çaldı, 300 dönüm sera ve ...
Akdeniz Belediyesi, semt pazarlarına kilo kontrol noktaları kurdu
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, semt pazarlarına kilo kontrol ...
Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı yeni maçlara sıkı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı yeni ...
Toroslar EDAŞ, Mersin'deki bakım ve yatırımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ, Mersin'deki bakım ve yatırımlarına ...
Kent mobilyaları ve peyzaj çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Kent mobilyaları ve peyzaj çalışmaları aralıksız ...
Yıldırım: "Mersin'de sanayide üretim artıyor"
YEREL HABERLER Yıldırım: "Mersin'de sanayide üretim artıyor"
Aydıncık Barajında su tutulmaya başlandı
YEREL HABERLER Aydıncık Barajında su tutulmaya başlandı
Akdeniz'de balıkçılara fırtına engeli Kuvvetli rüzgar sebebiyle balıkçılar gelecek hafta Çarşamba gününe kadar denize açılamayacak Erdemli Balıkçı Barınağındaki balıkçılar zamanlarını bakım ve onarımla değerlendiriyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de balıkçılara fırtına engeli Kuvvetli rüzgar ...
Düğün salonu önünde kavga Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı
YEREL HABERLER Düğün salonu önünde kavga Polis biber gazı sıkarak ...
Düğün salonu önünde kavga edip, polise direndiler
YEREL HABERLER Düğün salonu önünde kavga edip, polise direndiler
Mersin´e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin´e şehit ateşi düştü
Görev sırasında kalp krizi geçiren Tarsuslu asker hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Görev sırasında kalp krizi geçiren Tarsuslu asker ...
Türkiye Minikler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Türkiye Minikler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası ...
Ormanlık alanda kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışması başladı
YEREL HABERLER Ormanlık alanda kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama ...
Minik Müslüme'den dünden beri haber alınamıyor
YEREL HABERLER Minik Müslüme'den dünden beri haber alınamıyor
Mersin'de yanan ormanlık alanlar fidanla buluştu Vali Ali İhsan Su: “Mersin’de bir günde 100 bin fidan toprakla buluştu”
YEREL HABERLER Mersin'de yanan ormanlık alanlar fidanla buluştu Vali ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.