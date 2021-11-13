Bozulan otobüsün yolcuları 20 saat mahsur kaldı



Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde, arızalanan şehirlerarası otobüsün yolcuları, 20 saat yolda mahsur kaldı. 20 saat boyunca mağdur edildiklerini belirten yolcular, otobüsün tamir edilmesinin ardından yollarına devam ederken, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundular.

Dün gece yarısı AntalyaŞırnak seferini yapmakta olan yolcu otobüsü, iddiaya göre, Anamur ilçesinde arızalandı. Motor arızası veren otobüsün şoförü, aracı AntalyaMersin karayolu üzerinde boş bir akaryakıt istasyonuna çekerek, yolcularla birlikte tamirciyi beklemeye başladı. Ancak zamanın ilerlemesine rağmen firmanın başka bir otobüs göndererek kendilerini aldırmadığını belirten yolcular, valiz ve eşyalarıyla mağdur edildiklerini söylediler.

SAVCILIĞA GİDİP, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Tamircinin gelmesi ve tamir süresi boyunca boş akaryakıt istasyonunda 20 saat mahsur kaldıklarını belirten yolculardan Osman Damar, 25 yolcu ile Anamur Cumhuriyet Savcılığı'na giderek firma hakkında suç duyurusunda olduklarını aktardı. Yolcular, 20 saatin ardından otobüsün tamir edilmesiyle yollarına devam etti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2021-11-13 01:48:49



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