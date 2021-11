Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evinde Türk Sanat Müziği Korosu kurdu

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren merkez Emekli Evi üyeleri için Türk Sanat Müziği Korosu kuruldu. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar sanatçılarının yönetimindeki koroya katılım yoğun oldu. Her çarşamba günü çalışmaya katılan üyeler, yıl içinde konserler de verecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Emekli Evinde sanatsal etkinlikler devam ediyor. Emeklilerin güzel vakit geçirmek ve sosyalleşmek amacıyla geldikleri ve ikinci evleri olarak gördükleri Emekli Evi’nde üyelerin katılımıyla Türk Sanat Müziği Korosu kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının yürüttüğü koro çalışmalarına 67 üye katıldı. Her çarşamba günü yapılan koro çalışmalarına Türk Sanat Müziği sanatçısı Zeynep Özel şeflik yaparken, saz ekibi de çalışmalara eşlik ediyor. Çalışmalara büyük bir hevesle başlayan üyeler, kış ve bahar aylarında birer konser verecek.



“Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan repertuarımızla çalışmalar yapıyoruz”

Zeynep Özel, belirledikleri eserlerle koro çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, “Çarşamba günleri belediyemize bağlı Emekli Evinde üyelerimizle Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan repertuarımızla çalışmalar yapıyoruz. Konserimiz olacak. Şu an tarihi net değil, bunun için saz arkadaşlarımız ve koristlerimizle birlikte çalışmalar yapıyoruz” dedi.



“Hem stres atıyoruz hem Türk Sanat Müziği eserlerini meşk ediyoruz”

Koro çalışmalarından çok memnun olduğunu söyleyen Emekli Evi üyesi Vefi Kösel de “Bizim için güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Buraya zevkle geliyoruz. Hem stres atıyoruz hem Zeynep Hocamızın önderliğinde Türk Sanat Müziği eserlerini meşk ediyoruz. Gayet güzel bir ortamda çalışıyoruz. Çalışmaların sonucunda iki konser verilecek. Bu çalışmalar konser için bir ön hazırlık oluyor. Bir kış, bir bahar dönemi düşünülüyor” diye konuştu.

Üyelerden emekli öğretmen Sevgi Alkan ise daha önce de koro çalışmalarına katıldığını ifade ederek, “Müziği seviyorum, Türk Sanat Müziğini seviyorum. Daha önce de 10 yıl Mersin Türk Sanat Müziği Derneğinde üyeydim. Güzel çalışmalarımız oldu. Müzik, kültür ve sanata ‘evet’ diyorum” ifadelerini kullandı.

