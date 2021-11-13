Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama

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Mersin'de sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Kasım'daki operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından salıverilirken, 11'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı, 2'si tutuklandı.

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