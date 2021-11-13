'Uluslararası Tarım Çalıştayı' yoğun katılım ile gerçekleştirildi

Tarsus Belediyesi tarafından cumhuriyetin 100. yılına doğru ülkenin sosyoekonomik yapısının ana temellerinden biri olan tarım konusunda düzenlenen çiftçi odaklı 'Uluslararası Tarım Çalıştayı' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi Meclis Salonunda iki gün boyunca devam eden çalıştayda, konularında uzman konuşmacıların yanı sıra Japonya, İtalya ve Romanya’dan da tarım konusunda bilirkişiler online katılım sağladı.

Tarsus ve Türkiye tarımı için önerilerin de konuşulduğu çalıştayda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Türkiye’nin tarımsal potansiyelinin bugün yeterince yansıtılmadığını ve Türkiye’nin ilk 3’e girmesi konusunda iddialı olduğumuzu belirtmek isterim. Bu nedenle Türkiye tarımının gözbebekleri arasında olan Tarsus ve elbette Mersin tarımını çok daha verimli boyuta ulaştırmak için çabalarımızı 24 saate yaymış durumdayız. Tarımın karşı karşıya olduğu sorunları yerelde ve küreselde yakından izliyoruz. Bu amaçla düzenlenen ve Mersin ilinde ilk olan çalıştayımız, bugünün sorunları kadar geleceğin sorunlarını masaya yatırarak çiftçilerimize ışık gösterecek sonuçlar ortaya koyacaktır. Bizde Tarsus Belediyesi olarak bu çok değerli sonuçları yerinde tarım akademisi, üretim kursları, tohum, gübre ve yem destekleri, fidan ve fide üretimleri, tarım hastanesi, kuraklıkla mücadele ve kooperatifler aracılığıyla çiftçimizle paylaşarak, Tarsus ve Türk tarımına bir damlada olsa katkı yapacağız” dedi.

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