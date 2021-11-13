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Gültak: “Mersin güzel bir kent olacaksa kentsel dönüşüm şart” Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, MEGEV yönetimi ile kahvaltıda bir araya geldi

İHA

Gültak: “Mersin güzel bir kent olacaksa kentsel dönüşüm şart” Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, MEGEV yönetimi ile kahvaltıda bir araya geldi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentsel dönüşümü herkesin konuştuğunu ama kimsenin hiçbir şey yapmadığını belirterek, “Çünkü çok riskli bir iş. Size makamınızı ve koltuğunuzu kaybettirebilir ve vatandaşla karşı karşıya getirebilir. Bizim tek isteğimiz, Mersin’i çok güzel bir kent haline getirmek. Bu sebepten kentsel dönüşüm şarttır” dedi.
Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Mersin Gençlik Eğitim ve Kültür Vakfı (MEGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nihat Yılmaz ve vakıf üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Etkinliğe, Camişerif Mahallebi Muhtarı Derin Günüç de katıldı.

“Yıllar geçer; aynı şeyleri konuşuruz”
Başkan Gültak, etkinlikte yaptığı konuşmada, seçim zamanında ‘Asfalt, kaldırım, yol yapmaya gelmiyoruz. Akdeniz’de bir insanlık dramı var. Bu dramı çözmeye geliyoruz’ dediğini anımsattı. En az yeşili olan ve yıllarca ihmal edilen bir ilçeden bahsettiklerini belirten Gültak, “Biz bunları kentsel ve yerinde dönüşümlerle düzeltiyoruz. Mersin’in bir yerlisi olarak tek çözüm kentsel ve yerinde dönüşümdür. Bu olmadığı sürece bir kuşak daha geçer ve yine aynı şeyleri konuşuruz” ifadelerini kullandı.

“Bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı”
Camişerif Mahallesinin şehrin en eski mahallesi olduğunu vurgulayan Gültak, buradaki tarihi dokuların gün yüzüne çıkarılması gerektiğini, bunun da kentsel dönüşümle mümkün olduğunu söyledi. Gültak, “Çay Mahallesinde TOKİ’nin 415 konutluk projesi tamamlandı. Herkes ‘Mersin’in girişi çok çirkin’ diyor ama bugüne kadar ne yapıldı? Hiçbir şey. Yavaş yavaş oralardan başlayarak dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Barış Mahallesinde de kentsel dönüşüme başladık ve yılbaşında da temel atmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Turgutreis’te de kentsel dönüşüm için adım atılacak”
Turgutreis Mahallesinde de yılbaşından sonra kentsel dönüşüm için adım atılacağını dile getiren Gültak, “Akdeniz’de yeni caddeler, yeni sokaklar hayata geçecek. Herkes kentsel dönüşümden bahsedebilir ama kimse bir şey yapmaz, çünkü çok riskli bir iş. Size makamınızı ve koltuğunuzu kaybettirebilir. Vatandaşla karşı karşıya gelebilirsiniz. Biz Mersin’i çok güzel bir kent haline getirmek istiyorsak kentsel dönüşüm şarttır” şeklinde konuştu.

“Şehrin hafızası çok önemli”
Şehrin hafızasının önemine de dikkat çeken Başkan Gültak, “140 dönümlük Mersin Millet Bahçesini şehrimize kazandırdık. Kışlanın olduğu alan alındı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçti. Orası da Millet Bahçesine entegre edilirse çok daha iyi olacak. Şehrin hafızası çok önemli. Sadece insanlara değil, tarihimize de sahip çıkmamız gerekiyor. İz Bırakanlar Müzesini de yakında açacağız. Orada 7 odalı bir tarihi evi tadil ettik. Mersin’den kimler gelip geçmiş, herkesi görebilirsiniz. Bir odayı da Mersin İdman Yurduna ayırdık. Fotoğraflarını dijital arşive aktararak koruma altına aldık” dedi.

“Gençlerimiz için canhıraş çalışıyoruz”
Konu gençler olunca canhıraş çalıştıklarını söyleyen Gültak, “Gökdelenin 29. katını kiraladık. Orada 200 gencimiz üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Kapasitesi 350 kişilik. Eski tıp fakültesi acil binasını tadil ettik. Çukurova Kalkınma Ajansı, üniversite ve belediyemiz iş birliği ile eğitim merkezi haline getiriyoruz ve yakında burası da açılacak. Gençlerimiz için planladıklarımız bunlarla da sınırlı değil. Limanlardaki vinçleri kullanacak kişiler için Türkiye’de ilk eğitim merkezini biz açıyoruz ve simülatör de gelecek. Her dönemde 80 kişi sertifika alacak ve hemen limanda çalışmaya başlamış olacak. Böylelikle gençlerimizi de meslek sahibi yapmış olacağız” diye konuştu.
Konuşmasının ardından Başkan Gültak’a MEGEV Başkanı Yılmaz tarafından plaket takdim edildi. Etkinlik sonrası Gültak, MEGEV yönetimi ile İz Bırakanlar Müzesini gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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