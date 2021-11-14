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Yörük kızı Müslüme'yi arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor Konargöçer yaşam süren ailenin kaybolan 2,5 yaşındaki kızları Müslüme'nin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor

İHA

Yörük kızı Müslüme'yi arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor Konargöçer yaşam süren ailenin kaybolan 2,5 yaşındaki kızları Müslüme'nin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam süren Yörük ailenin 10 Kasım tarihinde kaybolan 2,5 yaşındaki kızlarının bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.
Kış mevsimini geçirmek üzere Konya'nın Bozkır bölgesinden Mersin'in sahil kesimlerine göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 10 Kasım tarihinde Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri katılıyor. Dün akşam havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Mersin itfaiyesinde görevli iz takip ve arama kurtarma köpekleri, drone, 200 personel ve 100 gönüllünün desteğiyle süren arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı. Yaklaşık 300 kişiden oluşan ekip, vadi, ormanlık ve dağlık alanda arama çalışmasını sürdürürken, iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de çalışmalara destek veriyor. Keşif uçağı ve drone ile de havadan tarama yapılıyor. Kilometrelerce genişliğindeki bir alanda yürütülen çalışmalarda bakılmadık çalı dibi, girilmedik mağara bırakmayan ekipler, aramakurtarma çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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