Çölyak hastalarına ücretsiz glutensiz ekmek ve un desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli çölyak hastalarının hayatını kolaylaştırmak adına ücretsiz verdiği glutensiz ekmeğin yanı sıra glutensiz un dağıtımına da başladı. Mersin’in 4 merkez ilçesi ve Tarsus’ta hayata geçirilen hizmetin diğer ilçelere de yayılması için çalışmalar yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen çalışmadan şu an için toplam 217 aile faydalanıyor. Her aile için ayrı ayrı hazırlanan ekmek ve unlar MEREK halk ekmek büfelerinden vatandaşlara ulaştırılıyor. Hizmet süresince her bir çölyak hastası haftalık 21 ekmek ve her bir aile aylık 3 kiloluk un alabiliyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların Büyükşehir Belediyesi taş binaya gelerek başvuru yapması gerekiyor.



“Kişi başı haftalık olarak 21 ekmek, aylık olarak da 3 kilo glutensiz un alabiliyorlar”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nde sosyolog olarak görevli Nurten Kılıç, başvuru şartlarını anlatarak, “Glutensiz ekmek veya un talebi olan vatandaşlarımızın, çölyak hastalığı olduğuna dair belgesi ile taş binada bulunan evrak kayıt birimine başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurunun ardından evlerine en yakın halk ekmek büfesinden un ve ekmek ulaştırılıyor. Kişi başı haftalık olarak 21 ekmek, aylık olarak da 3 kilo glutensiz un alabiliyorlar” dedi.

Mersin’in merkez ilçeleri ve Tarsus’ta yürütülen hizmetin diğer ilçelere de yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Kılıç, Ramazan ayında da benzer hizmeti verdiklerini hatırlattı. Kılıç, “Biliyorsunuz glutensiz ürünler çok pahalı. Vatandaşlarımız bundan dolayı marketlerden alamıyorlar, zorluk çekiyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışına uygun bir Ramazan gıda paketi hazırladık ve 210 kişiye bu paketi ulaştırdık” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin sunduğu destekten faydalanan Ümmü Baldan, 2 çocuğunun da çölyak hastası olduğunu belirterek, ücretsiz verilen bu destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çölyak hastalarının tükettiği ürünlerin fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen Baldan, “Biliyorsunuz çok pahalı her şeyimiz. Ürünlerimiz çok pahalı. Alıştırdık kendimizi, bunu bir yaşam şartı olarak kabul ettik” ifadelerini kullandı.

Tek maaşla geçinmek zorunda olduklarını kaydeden Baldan, hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ederek, “Çok zorlanıyoruz. Bütçemize tabii ki faydası oldu. Ayda ortalama 100 ekmek alıyordum, şu an haftada 30 ekmekle 3 kişi hayatımızı devam ettiriyoruz. Ekmeğimizi de unumuzu da İstanbul’dan getirtiyorduk. Bir de kargo parası biniyordu üzerine. Bizi yıpratıyordu. Ama şimdi sağ olsun Belediyemiz bize bu imkanı sağladı” şeklinde konuştu.



“Bütçeme çok katkısı oldu”

Ücretsiz glutensiz ekmek hizmetinden faydalandığını söyleyen ve “İyi ki bu hizmet var” diyen İlknur Kaya, “Bütçeme çok katkısı oldu. Ben bunu öğrendiğimde acayip sevindim ve eşimle de aynı şekilde paylaştım. Gerçekten büyükşehre çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ekmek hizmetinden sonra unun da aile bütçelerine katkı sağladığını vurgulayan Kaya, “Çölyak ürünleri çok pahalı. Asgari ücretle de geçindiğimiz için hem ekmek hem de unun bize çok katkısı oluyor” diye konuştu.

Glutensiz ekmek ve unun verileceği vatandaşların listesinin kendilerinde bulunduğunu söyleyen MEREK halk ekmek büfesi işletmecisi Nihal Çelik, “Cuma ve cumartesi günleri vatandaşlarımızın ekmek ve unlarını veriyoruz. Bu ekonomik şartlarda fiyatları yüksek olan bu ürünleri Belediyemiz onlara sağladığı için çok mutlu ve minnettarlar. Çölyak hastalarından herhangi bir ücret almıyoruz. Benim büfemden haftalık ortalama 800 ekmek ve 70 kilo un veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.