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Seçer: “Suda kayıp-kaçak oranı yüzde 44,24”

İHA

Seçer: “Suda kayıp-kaçak oranı yüzde 44,24”

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sürdürülen çalışmalara rağmen suda kayıp oranının yüzde 44,24 seviyesinde bulunduğunu belirterek, “Kayıpkaçak oranını düşürürsek su fiyatlarının en makul noktaya gelmesini sağlayacak en büyük çalışmayı yapmış oluruz” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısının 1. Birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.
Kongre ve Sergi Sarayında yapılan toplantıda konuşan Başkan Seçer, çalışmalarıyla ilgili genel kurul üyelerini bilgilendirdi. Seçer, merkez Yenişehir ilçesi 26. Cadde ile Hüseyin Okan Merzeci Kavşağının kesiştiği noktada Göçmen Kavşağı olarak anılan bölgede içme suyu ve yağmur suyu deplasesi çalışmalarını sürdürdüklerini anımsatarak, “Burada Mersin Büyükşehir Belediyesinin bir köprülü kavşak çalışması olacak. Onun alt yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. MESKİ’nin içme suyu şebekesi deplasesi çalışmalarında kesinti süresinden faydalanarak birkaç işi birden yapmak için seferber olduk. Bir taraftan deplase çalışmaları devam ederken, Eğriçam Mahallesinde yaklaşık 24 kilometrelik içme suyu rehabilitasyonu şu anda yapılıyor. Bir taraftan yağmur suyu hattını da katlı kavşak inşaatının dışına çıkarıyoruz. Çalışmalarımız da son aşamasına geldi” diye konuştu.

“”Kayıpkaçak oranını düşürmek en önemli çalışma”
Suyun tüm dünyada değerli olduğu vurgusunu yapan Seçer, “Bunun yanında ev ekonomisinin en önemli gider kalemlerinden biri haline geldi. Günümüz koşullarında ailelerimizin içinde bulunduğu ekonomik şartları düşünürseniz su bedeli ve diğer ödenen her fatura önemli bir hal aldı. Bizim su fiyatlarını daha makul hale getirmemiz için birçok faktör var. Girdi maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor. Girdi maliyetleri içerisinde bizi yoran başta enerji olmak üzere birçok alanda yeni yatırımlar yapmamız lazım. Bu maliyetleri aşağı çekecek yeni teknolojileri şiddetle kullanmamız lazım. Bunun çalışmaları yapılıyor ve bugüne kadar olmadığı düzeyde ciddiyet altında bu çalışmaları sürdürüyoruz. Ama bir önemli konu var ki, asıl bu sorunu çözersek su fiyatlarının en makul noktaya gelmesini sağlayacak en büyük çalışmayı yapmış oluruz. O da kayıpkaçak oranını düşürmek” ifadelerini kullandı.

“Faturalarda su kullanımıyla ilgili yüzde 10’luk düşüşü gözlemlemek mümkün”
MESKİ’nin 360 derece su yönetimi anlayışını benimsediklerini vurgulayan Seçer, “Suyu kaynağından aldık, tekrar en son nihai noktada suyu arıttık ve tekrar doğaya verdik. Bu anlayışımız ile suyun kaynağından ve arıtılarak çevreye bırakılmasına kadar olan tüm süreci haftanın 7 günü, 24 saat takip edebiliyoruz. Bunu SCADA Merkezimiz ile gerçekleştiriyoruz. Parasal olarak çok büyük bir yatırım yaptık. Teknolojik bir yatırım ama bunun sonuçlarını da almaya başladık. SCADA Merkezimiz ile Mersin’in tüm noktalarındaki içme suyu şebekelerini, atıksu göstergelerini, içme suyu ve basınç değerlerini, kontrollerini gerçekleştirebiliyor ve bu şebekeleri anlık olarak izleyebiliyoruz. Böylece kayıpkaçak oranlarını minimum seviyeye indirmek için mücadele ediyoruz. Bu amaçla atılan adımlardan birini de DMA bölgeleri oluşturuyor, bunlar izole alt bölgeler. DMA bölgelerinde ikamet eden abonelerin hatlarındaki yüksek basınç SCADA tarafından değişken tarifelerle online olarak en verimli değerlere çekilmektedir. Bu iyileştirme sayesinde vatandaşların su faturalarında yüzde 10’luk bir düşüş sağlanmış o bölgelerde” şeklinde konuştu.

“Toplam 8 bin 779 aboneden yıllık 461 bin 484 metreküp su tasarrufu sağlandı”
Mersin genelinde DMA yapım çalışmalarına hız verdikleri belirten Seçer; “9 adet DMA’nın takibi SCADA Merkezi’nden yapılıyor. 2022 yılı sonuna kadar Mersin genelinde 50 adet DMA’yla basınç yönetimini hedefliyoruz. 27 bin 345 nüfuslu Toroslar ilçesi; Demirtaş, Portakal, Turgut Türkalp ve Mithat Toroğlu mahallelerini kapsayan DMA yatırımı kapsamında toplam 8 bin 779 aboneden; günlük bin 282 metreküp, aylık 38 bin 457 metreküp, yıllık ise 461 bin 484 metreküp su tasarrufu sağlanmış oldu” dedi.

“Suda kayıp oranı yüzde 44,24”
Başkan Seçer, yıllara göre su kayıpları ile ilgili değerlendirmede bulunarak, şunları söyledi:
“2019 yılında yüzde 47,15 kayıp oranımız var, bu çok yüksek bir oran. Sisteme giren her 100 litre suyun yaklaşık olarak 53 litresi faturalandırılıyor, 47 litresi ortada yok. Ya kaçak kullanılıyor ya demode olmuş şebekede bu sular kayboluyor ya da hatalı yapılan içme suyu şebeke hatlarından. Bu oran 2020 yılında yüzde 46,35’e düşmüş. Şu anda ilk 10 ay içerisinde bu oranı yüzde 44,24 seviyelerine ancak çekebilmişiz. Bu konuda çok daha detaylı çalışma yapmamız lazım. Kenti yöneten, kent yönetiminde görev almış ve memlekete taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Ama şunun da altını çizmemiz gerekiyor; bu altyapı çalışmaları yerin altında, pek görmek, gözlemlemek mümkün değil ve bu işlerde müteahhitlerimizin yaptığı işi denetleyecek hem aklı hem vicdanı hem gönlü düzgün denetmenler bulamazsanız her türlü istismara açık konular. Orada yapılan her hatalı çalışma, her eksik çalışma işte bugünkü sonuçları karşımıza çıkarmış. Birçok bölgede bunu yaşıyoruz. Bazı bölgelerde proje hatasından kaynaklı, mesela Aydıncık en büyük örneklerinden biri. Yine Limonlu’da orada kanalizasyon şebekesinde de bir proje sorunu yaşıyoruz. Bir türlü çözemiyoruz. Geriden gelen milyonlarca lira kaynak toprağın altına gömülmüş ama şu anda işlevsel değil, işlevsel olsa bile usulüne uygun yapılmadığı için astarı yüzünden pahalıya mal oluyor. Ama her geçen gün bu konuda ilerleme sağlayacağız, çünkü bu konuyu çok ciddiye alıyoruz.”

İlk 10 ayda 22 bin 972 adet kaçak tespit tutanağına 29,7 milyon TL ceza
Başkan Seçer, aktif kayıp kontrolüyle tespit edilen ve onarımı yapılan arızaları aktarırken, şunları kaydetti:
“Mersin il geneli nüfusunun yüzde 71’ini Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisimiz besliyor. Nüfusun her 100 kişinin 71’i Tarsus Berdan İçme Suyu Arıtma Tesislerinden gelen sudan yararlanıyor. Aktif kayıp kontrolü ile tespit edilen ve onarımı yapılan arızalar, 2019‘da 161 adet, 2020’de 587 adet, 2021’de bin 761 adet. Kaçak konusunda, yani suyumuzun çalınması konusunda bazı rakamlar vermek istiyorum. 2019 yılında 54 bin 590 kaçak işlemi yapılmış, tutanak tutulmuş ve 22 milyon 676 bin 721 TL de ceza tahakkuku yapılmış. 2020’de tutanak sayısı 57 bin 135’e çıkmış. Tahakkuk eden ceza miktarı 39 milyon 850 bin 210 TL’ye çıkmış. 2021 yılı 31 Ekim itibariyle tutanak sayısı 22 bin 972’ye düşmüş. Bu şundan kaynaklı; daha önceki 2020 ve 2019 yılındaki rakamlar içerisinde bazı bölgelerde mevzuata uygun abone olamıyorlar, tapusu yok, kapı numarası yok ama insanların ihtiyacı var. Bunlara göz yumuluyor. Yüzde 100 yüksek fatura ödeme koşuluyla, yani cezalı ödeme koşuluyla bunlara yol açılabiliyordu. Şimdi biz bunların çoğuna abonelik verdik. Bir tapuya verdik, bir kapı numarasına verdik. Yani vatandaşı rahatlatacak, mevzuata uygun hangi veriler varsa elinde ya da değerler varsa, onları alarak, onları dayanak yaptık ve biz bu insanların aboneliklerini verdik. Onun için de tutanak sayısı düştü. Yani tutanaklar; aslında bir kısmı gerçekten suyumuzu çalıyor. Bir diğeri tutanak tuttuk ama mecburiyetten suyu kullanıyor. O da cezalı ödüyor. Biz de bu şekilde bu işi sürdürüyorduk ama şimdi onları da kontrol altına aldık. Şu ana kadar da 29 milyon 695 bin 105 TL’lik tahakkuk kesim miktarımız olmuş.”
Seçer, Mersin’deki 23 atıksu arıtma tesisinin de 7 gün 24 saat çalıştığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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