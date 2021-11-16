Silahlı tehditle çocuklarını telefonlarını gasbeden şüpheli tutuklandı 

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, narenciye bahçesinde 2 çocuğu tabanca gösterip, tehdit ederek, cep telefonlarını gasbeden Y.E.T. (22) tutuklandı.
Toroslar ilçesinde, 13 Kasım'da, K.C. ve Ö.İ adlı çocukların portakal bahçesinde tabanca gösterilerek, tehditle cep telefonlarının gasbedildiği şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği Y.E.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile gasbedilen cep telefonları ele geçirildi. Cep telefonları, çocuklara teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN
2021-11-16 10:30:54
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