Büyükşehir Belediyesi, gençler için motivasyon etkinliği düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinin yeni başlattığı bir hizmet olan “Motivasyon Etkinliği”nde gençler bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesinden aldığı destekle üniversiteye hazırlanan kent merkezindeki gençler için Kongre ve Sergi Sarayında seminer ve konser düzenlendi. Gençlere çeşitli ikramların da sunulduğu etkinlik, ilerleyen haftalarda devam edecek.

Sınav stresi, gelecek kaygısı ve ‘yapabilir miyim’ endişesi üniversite sınavına hazırlanan gençler için büyük bir yük haline gelmeye başladı. Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesindeki MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bu yüklerini hafifletmek amacıyla şimdi de “Motivasyon Etkinliği” hizmetini başlattı. Etkinliğe katılan gençler, Kongre ve Sergi Sarayı önünde ‘1 Ekmek 1 Çorba’ hizmeti ve çaykahve ikramıyla karşılandı.



Seminerle başlayan etkinlik konserle noktalandı

Salonda başlayan etkinlikte ilk olarak MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Ceyda Dinçer, gençlere MERCİ’de sunulan hizmetleri ve hizmetlerden nasıl yararlanabileceklerini anlattı. Ardından Büyükşehir Belediyesinin Tarsus’taki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde görev yapan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Duygu Çeviker, ‘Sınav Kaygısı ve Motivasyon’ konulu bir seminer verdi. Seminerin sonunda gençler Büyükşehir Belediyesinin Kent Orkestrası konserinde doyasıya eğlendi.



“Bu, öğrencilerimizden rehberlik birimimize gelen bir istek”

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, gençlerin motivasyonunu artırmak istediklerini vurgulayarak, “İlk etkinliğimizi kent merkezindeki kurs merkezimizin öğrencilerine yönelik düzenledik. Bundan sonra diğer ilçelerimizdeki öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bu, aslında öğrencilerimizden rehberlik birimimize gelen bir istek” dedi.



“Gelecek kaygısı psikolojik olarak beni çok etkiliyor”

Öğrencilerden Keziban Gurbet, yoğun biçimde gelecek kaygısı taşıdığını belirterek, “Ben hiç uyuyamıyorum. Özellikle gelecek kaygısı psikolojik olarak beni çok etkiliyor. 2 yıldır bu kurs merkezine gidiyorum. Her açıdan benim için çok faydası olduğunu düşünüyorum. Umarım bu seminer de bana faydalı olur” diye konuştu.



“İnsanlar çoğu zaman farklı ortamlara ihtiyaç duyuyorlar”

Öğrencilerden Ferhat Akdemir de etkinlikten oldukça memnun kaldığını vurgulayarak, “İnsanlar çoğu zaman farklı ortamlara ihtiyaç duyuyorlar. Sosyal etkinliklerin olmaması bir süre sonra insanı her açıdan daraltıyor. Bu tarz etkinlikler faydalı oluyor. En azından ortam değişikliği ve farklı şeyleri görme, sınava hazırlanan bir öğrenci için gayet iyi oluyor” ifadelerini kullandı.

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