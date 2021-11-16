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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin, “What To Mersin” portalı ile dünyaya açılacak

İHA

Mersin, “What To Mersin” portalı ile dünyaya açılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kısa bir zaman sonra hayata geçirilecek olan “What To Mersin” projesinin içeriğini belirlemek adına paydaşlarla bir araya geliyor. Mersin’in tarihi, kültürel ve turizm potansiyelini, ulusal ve uluslararası alanda görünür kılmayı hedefleyen proje kapsamında internet portalı oluşturulacak.
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde yürütülen internet portalı projesinde 7 ana kategori yer alıyor. Her kategoriyi kentteki ilgili paydaşlarla konuşan Büyükşehir Belediyesi, ilk toplantıda ‘Mersin’i Keşfet’ kategorisini masaya yatırdı. proje için içerik toplantıları 5 gün boyunca devam edecek.
Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında yapılan toplantının moderatörlüğünü Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Mustafa Berat Yerman yürüttü. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdür Vekili Eylem Eren ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından paydaşlar yer aldı.

“What to Mersin” ile Mersin sanal dünyada görünür olacak
Büyükşehir Belediyesi, “What To Mersin” projesi ile Mersin’in sosyal ve kültürel hayatının yansıtıldığı bir dijital platform kurmayı amaçlıyor. Ayrıca, kentte turizm sektöründe hizmet sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının içinde bulunduğu sanal dünyada Mersin’in görünürlüğü artırılarak, Mersin’in turizm sektöründe cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor. “What To Mersin” internet portalında, ‘Mersin’i Keşfet’, ‘Etkinlikler’, ‘Herkes İçin Mersin’, ‘Senin İçin Mersin’, ‘Turizm Alanları’, ‘Nerede Kalırım’, ‘Ne Yerim’ kategorileri yer alıyor.

“Mersin’deki tüm paydaşların bu işin içerisinde olmasını istedik”
Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Yerman, içinde bulunduğumuz dönemde bilgiye ulaşımın tamamen dijitalleştiğini belirterek, “Eskiden bir yer ya da lokasyonla ilgili bilgi almak için belki kitap okumamız, birçok ansiklopedi karıştırmamız gerekirken, günümüz dünyasında bu iş tamamen dijital ortama dönmüş durumda. Artık bir yere gitmeden önce orayla ilgili bilgileri dijital ortamlardan alıyoruz. Anlık olarak sosyal medya üzerinden ziyaret ettiğimiz yerle ilgili bireyleri canlı olarak paylaşıyoruz. Geri döndüğümüzde yorumlarla orayla ilgili geri dönüşler yapılıyor. Aslında artık insanların seyahatleri ya da turizm süreçleri tüm dünyaya ulaşır hale gelmiş durumda. Biz de bunu gittiğimiz fuarlarda fark ettik. Dijital sistemlerin daha çok ilgi gördüğünü, daha etkin nu ve insanların artık her şeyi dijital ortamlarda öğrenmek istediğini gördük. Bu noktada da yapmış olduğumuz projede daha fazla niteliğe ihtiyaç olduğu ve tamamen Mersin odaklı bir hale gelmesi gerekliliği doğdu” dedi.
Yerman, proje üzerinde yaklaşık 6 aydır çalıştıklarını ifade ederek, “Ne kadar dijital ortamı yazılım olarak hazırlasanız da bunun içeriğinin insanlarda ilgi uyandırması ve insanları oraya çekmesi gerekiyor. Bunu da tek başına yapmak çok mantıklı bir karar değil. Bunun birçok paydaşı var. Bu projenin çalıştay kısmında Mersin’deki tüm paydaşların bu işin içerisinde olmasını istedik. Hem katılımcılıkla demokratikliği sağlamak hem sizlerden destek almak adına önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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