Nükleer Düzenleme Kurumu heyeti Rusya'da temaslarda bulundu

Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) Başkanı Zafer Demircan başkanlığındaki heyet, Rusya’da bulunan AEM Technology A.Ş.'yi ziyaret ederek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ekipman üretimi konusundaki çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Toplantıya, Genel Müdür Igor Kotov başkanlığındaki AEMTechnology A.Ş. başkanları ve Kalite Direktörü Maxim Rabotayev başkanlığındaki Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri katıldı. Katılımcılar, AEMTechnology şirketinin üretim tesislerinde ekipman üretimi için programların uygulanmasının yanı sıra, sözleşmeden doğan yükümlülüklerden dolayı kontrol noktalarının onayı için NDK müfettişlerinin Rusya'daki çalışma organizasyonunu masaya yatırdı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan NDK Başkanı Dr. Zafer Demircan, AEM Technology'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük nükleer projesi olan Akkuyu NGS'nin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynadığını kaydetti. Demircan, “Projenin uygulanmasında bizim için öncelik güvenlik meseleleridir ve doğrudan şirketin fabrikalarında çalışan NDK temsilcilerinin tüm taleplerine açıklık ve dikkat gösterdikleri için Rus meslektaşlarımıza minnettarız. AEM Technology’nin deneyiminin ve imal ettiği ürünlerin güvenlik ihtiyaçlarına uygunluğu ve kalitesi konusunda gösterdiği özenin, Akkuyu NGS'nin başarılı bir şekilde işletilmesinin anahtarı olduğuna inanıyoruz” dedi.



NDK uzmanları IAEA Genel Müdürü Grossi ile bir araya geldi

Bu arada bir grup NDK uzmanı da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) bünyesinde başlatılan COMPASS Eğitim Kursuna katıldı. Uzmanlar, IAEA Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi ile de bir araya geldi.

Resmi Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşarak konuya ilişkin açıklama yapan Grossi, “Türkiye’de düşük karbonlu nükleer güç gelecek vadediyor. NDK geçen ay Türkiye’deki Akkuyu NGS’nin 4. ünitesinin inşaatı için lisans verdi. Bununla beraber diğer 3 ünite de inşa aşamasında. Bu da güvenliği sağlayanların eğitimini daha önemli kılıyor. IAEA ile işbirliği nükleer materyal ve teknolojinin sadece barışçı amaçlar için kullanılmasını garanti etmeyi sağlıyor. NDK uzmanlarını COMPASS Eğitim Kursunda ağırlamaktan memnunuz. Bu, nükleer güvenlik önlemlerini uygulama becerimizi geliştirme konusundaki önemli bir girişimimiz” ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS, nükleer endüstride YSİ modeline (yapsahip olişlet) göre uygulanan dünyanın ilk projesi olma özelliğini taşıyor. Akkuyu NGS projesi, Rus VVERtip III + nesil reaktörler ile artırılmış güvenlik ve geliştirilmiş teknik ve ekonomik özelliklere sahip dört güç ünitesini içeriyor. Her bir NGS güç ünitesinin kapasitesi 1200 MW olacak. Üretimin ana aşamaları, Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından denetleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.