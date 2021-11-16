Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (2)



CHP GENEL BAŞKAN DANIŞMANI: AİLE KAÇIRILMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Mersin'in Gülnar ilçesinde 7 gündür kayıp Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları sürdürülürken, CHP Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse de aileyi ziyaret etti. Kurulan çadırda baba Mehmet ve anne Selvi Yağal ile görüşen Genel Başkan Danışmanı Köse, "Acılı aile ile görüştük. Burası dağlık bir bölge. Çocuğun kayboluşuyla ilgili hiçbir tahmin yürütülemiyor. Ailenin üzerindeki durduğu konu, çocuklarının kaçırılmış olabileceği yönünde. 20 kilometrelik bir alan taranmış ancak bulunamamış. Sarıkeçili Yörükleri Dernek Başkanı da bölgede bugüne kadar kaybolma olayı yaşanmadığını söyledi. Onlar da kaçırılma şüphesi üzerinde duruyor. Her şeye rağmen umuduz var. Aileye her türlü desteği vermeye çalışacağız" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2021-11-16 16:36:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.