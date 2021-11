Vali Su: "Müslümeyi bulmak için arkadaşlarımız her detayı inceliyor" Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesinin kurduğu çadırın yanında oynarken kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme 7. günde de bulunamadı Termal kameralarla da taranan ve aramalar sırasında girilemeyen noktalara bugün AFAD ekipleri halatlarla iniş yaptı

Mersin’in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde oynarken kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmasında 7. günde de sonuç alınamadı. Müslüme'yi bulmak için her türlü detayın incelendiğini belirten Vali Ali İhsan Su, çalışmaların ona göre sürdüğünü kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada geçtiğimiz Çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmaları 7. günde ’devam etti. 200 kişiden oluşan ekibin yanı sıra belediyelerden gelen destek ekipleri de dahil oldu. Vadi, orman ve dağlık alanda arama çalışmasında 12 kilometrelik alan karadan tarandı. Her türlü ihtimalin değerlendirildiği arama çalışmalarda termal droneların yanı sıra girilemeyen yamaçlardaki kör noktalarda tespit edildi. Bugün AFAD ekipleri kör noktalara ulaşmak için 70 metre aşağıysa iniş yaptı ancak orada da bir sonuç alınamadı.



"İnşallah en kısa zamanda yavrumuzu buluruz, ailesine teslim ederiz"

Kaymakam Yunus Emre Bayraklı'dan bilgi alıp aileyle görüşen Vali Ali İhsan Su yaptığı açıklamada, "Sivil toplum kuruluşları, dronelerle çalışmaları devam ettiriyoruz. Diğer taraftan insanlı keşif uçaklarımız bu alanda, keşif yapıyor, takip ediyor, termal kameralarla bakıyoruz. Kadavra köpekleri ile araştırma yapıyoruz. Yine iz takip köpekleriyle araştırmamız devam ediyor. İnşallah bulacağız, arkadaşlarımız her detayı inceliyorlar. Her türlü ihtimali göz önünde bulundurup ona göre çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah en kısa zamanda yavrumuzu buluruz, ailesine teslim ederiz" dedi.

Göç Eden SarıkeçililerTürkmenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı olan kayıp Müslüme’nin yakınlarından İbrahim Yağal, "Şu anda havadan ve karadan arama tüm hızıyla devam ediyor. En ufak bir ayrıntıyı bile inceleyerek aramaya devam ediyorlar. AFAD ekipleri yaklaşık 7080 metre aşağıda bir kayanın arasında bir kör nokta vardı, şuanda ekipler oraya indi. En ufak bir ihtimal bırakmamak üzere orayı da aramaya başladılar" diye konuştu.

