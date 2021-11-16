Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula öldü (2)

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VARDİYA AMİRİ TUTUKLANDI

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde Suriye uyruklu Ula Kerem'in eşarbının narenciye paketleme makinesine kapılması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada vardıya amiri olarak çalışan Ali Ataşoğlu (32) ile iş güvenliği uzmanı Aydın Demirel (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ali Ataşoğlu tutuklandı, Aydın Demirel ise serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Okan ÇALIŞKAN

2021-11-16 21:15:51



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