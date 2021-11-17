Tarsus caddelerinde asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

– Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri, Tarsus’ta Yunus Emre Mahallesindeki Kutalmışoğlu Süleyman Şah Caddesini asfaltlayarak bölge sakinlerinin on yıllardır yaşadığı sıkıntıya son verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tarsus’ta birçok cadde ve bulvarın standartlarını yükselten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şimdi de Tarsus’un Karabucak Ormanı giriş bölümünde bulunan Yunus Emre Mahallesinde yol yapım ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, bir tarafında sanayi ve KOBİ işletmeleri, diğer tarafında evlerin bulunduğu ve on yıllardan bu yana asfaltlanmayan bin 300 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğindeki Kutalmışoğlu Süleyman Şah Caddesini ve bağlantı yollarını kısa sürede asfalta kavuşturdu. Önce zemin düzenleme ve sıkılaştırma işlemi yapan ekipler, ardından kombi iş makinesiyle çift kat sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.



“Yıllardan beri bu yolumuz bozuktu”

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Mikail Sanga, önceki yıllarda birçok kez talep etmelerine rağmen yollarının yapılmadığını, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve gelmesiyle taleplerinin karşılandığını söyledi. Sanga, “Yıllardan beri bu yolumuz bozuktu. Buradan şahsım ve mahallem adına böyle güzel bir yolu bize kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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