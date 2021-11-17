Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8. güne girildi... Müslüme'yi bulmak için herkes seferber Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesinin kurduğu çadırın yanında oynarken kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme'nin bulunması için başlatılan çalışmalara profesyonel ekiplerin yanı sıra, belediyeler, gönüllüler başta olmak üzere yaklaşık 350 kişinin katılımıyla devam ediliyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ilçe belediyeleri ile partililer başta olmak üzere çok sayıda gönüllü Müslüme'yi arama çalışmalarına destek oluyor

İHA

8. güne girildi... Müslüme'yi bulmak için herkes seferber Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesinin kurduğu çadırın yanında oynarken kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme'nin bulunması için başlatılan çalışmalara profesyonel ekiplerin yanı sıra, belediyeler, gönüllüler başta olmak üzere yaklaşık 350 kişinin katılımıyla devam ediliyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ilçe belediyeleri ile partililer başta olmak üzere çok sayıda gönüllü Müslüme'yi arama çalışmalarına destek oluyor

Mersin’in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde oynarken kaybolmasının ardından bir hafta geçti, 8'inci güne girildi. 200 kişilik profesyonel ekibin yaklaşık 12 kilometrelik alanı tek tek aradığı bölgede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ilçe belediyeleri ile partililer başta olmak üzere çok sayıda gönüllünün destek vermesiyle sayı 350'ye ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada geçtiğimiz Çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmalarında bir hafta geride kaldı 8. güne girildi. 200 kişiden oluşan profesyonel ekibin yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ilk günden itibaren bölgede bulunan Gülnar Belediyesi'ne, Erdemli, Silifke, Anamur, Mut ve Bozyazı belediyeleriyle, il ve ilçe teşkilatlarının da katılmasıyla arama kurtarmada yer alan personel sayısı 350'ye kadar ulaştı. Vadi, orman ve dağlık alanda arama çalışmasında bugüne kadar 12 kilometrelik alan karadan defalarca tarandı. Her türlü ihtimalin değerlendirildiği arama çalışmalarda termal droneların yanı sıra girilemeyen yamaçlardaki kör noktalara da AFAD ekipleri tarafından iniş gerçekleştiriliyor. İlk günden itibaren Müslüme'nin kaybolduğu bölgede olan Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı da, arama çalışmalarına yeni katılanları yönlendirerek yeni bir gözle bakılmasını sağlıyor.

"Müslüme, bir şekilde bulunacak"
10 Kasım'dan itibaren aynı ümitle arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, "Bugün biraz daha yoğun olunmasının sebebi genel başkanımız Devlet Bahçeli bölgedeki belediyelerimize talimat verdi, teşkilatlarımıza talimat verdi, hepsi sırayla grup grup arama kurtarmaya katılıyor. İnşallah buluncaya kadar da bu heyecan, bu ümit devam edecek. 12 kilometre yarıçaplı bir alan bu güne kadar en az 67 defa tarandı. Farklı göz, farklı kişi her çalının altını farklı bir bakışla, her kayanın dibini farklı bir gözle aradı. Tabi Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Tabi devletimizin bütün güçleri, imkanları burada. AFAD, AKUT hala ilk günkü heyecanla, ümitle çalışıyor. Jandarmamız burada. Bölgede Gülnar Büyükeceli Komando Taburu burada. Orman İşletmesi burada. Belediye personelimiz ilk günden beri burada. Teşkilatlarımızdan gelen ekiple de bir hayli kalabalık olduk. İnşallah buralarda varsa eğer Müslüme, bir şekilde bulunacak" dedi.

"Devletin tüm imkanları burada"
Ekibiyle gelen Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise, "Görüyoruz ki zaten devletin bütün imkanları burada. Gülnar Belediye Başkanımızın dediği gibi ilk gün hemen haber alır almaz tüm ekibiyle burayı hemen sabaha kadar taramış. Ondan sonra devletin tüm birimleri, İçişleri Bakanlığı'nın tüm imkanları, devletin tüm imkanları bu bölgede seferber edilmiş. Tabi temennimiz bir an önce bulunmasıdır. Bir an önce sağlıklı bir şekilde bulunur. Ailesi ve bütün milleti çok büyük sevince boğacağına inanıyorum" diye konuştu.
Olay yerine yaklaşık 110 kilometre uzaklıktan gelen Erdemli Belediyesi personellerinden Mehmet Çınar ile Murat Gödelek de, küçük Müslüme'yi arama tarama faaliyetlerine katıldıklarını ve umutların devam ettiğini kaydetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Bozyazı ilçesinden 20 kişilik bir grupla geldiklerini aktaran parti sekreteri Ercan Baş da şu ana kadar 3 bölgede arama çalışmasına katıldıklarını ifade etti.
Dördüncü bölgede de çalışmaya destek vereceklerini dile getiren Baş, "Ümidimizi kesmedik. Müslüme ilk andan itibaren tüm Türkiye'nin hatta tüm dünyanın kızı oldu. Bizim de kızımız. Biz bir evladımız olarak kabul ettik, burada olmazsa başka bir şekilde devletimizin çalışmaları mutlaka geniş alanda sürüyor, diğer bölgelerde de sürüyor. Bulmaya inancımız var. İnşallah sonucu güzel olacak, inancımız tam" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus caddelerinde asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Tarsus caddelerinde asfalt çalışmaları aralıksız ...
Mersin'de su taşkınlarının önlenmesi için ızgara temizliği yapılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de su taşkınlarının önlenmesi için ızgara ...
Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula öldü (2)
YEREL HABERLER Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula ...
Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (3)
YEREL HABERLER Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (3)
Vali Su: "Müslümeyi bulmak için arkadaşlarımız her detayı inceliyor" Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesinin kurduğu çadırın yanında oynarken kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme 7. günde de bulunamadı Termal kameralarla da taranan ve aramalar sırasında girilemeyen noktalara bugün AFAD ekipleri halatlarla iniş yaptı
YEREL HABERLER Vali Su: "Müslümeyi bulmak için arkadaşlarımız her ...
Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula öldü
YEREL HABERLER Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula ...
Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (2)
YEREL HABERLER Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (2)
Tarsus Belediyesinden köylülere yem desteği
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinden köylülere yem desteği
Tarsus Belediyesi, yerli buğday ekimine başladı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, yerli buğday ekimine başladı
Tarsus'ta vatandaşlara 7 ton limon dağıtıldı
YEREL HABERLER Tarsus'ta vatandaşlara 7 ton limon dağıtıldı
Nükleer Düzenleme Kurumu heyeti Rusya'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Nükleer Düzenleme Kurumu heyeti Rusya'da temaslarda ...
Eşarbı iş makinesine takılan kız çocuğu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşarbı iş makinesine takılan kız çocuğu hayatını ...
Mezitli’nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi odağı oldu Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda yabancı, Mersin’in merkez Mezitli ilçesinin Tece Mahallesini mesken ediniyor Birçok ülke vatandaşının Tece’de ev sahibi olmak istediğini belirten Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, yakın tarihte satılacak 10 binin üzerinde konutun çok büyük bir bölümünü de yabancıların alacağını söyledi
YEREL HABERLER Mezitli’nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi ...
Polis, okul servis şoförlerine ve rehber personeline eğitim verdi
YEREL HABERLER Polis, okul servis şoförlerine ve rehber personeline ...
Rosatom’un Global Atomic Quiz yarışmasına Türkiye’den büyük ilgi
YEREL HABERLER Rosatom’un Global Atomic Quiz yarışmasına Türkiye’den ...
74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor
YEREL HABERLER 74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor
Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti
YEREL HABERLER Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler ...
‘10 Kasım Atatürk’ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası’ sona erdi Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği turnuvanın şampiyonu Toros Kartalları oldu
YEREL HABERLER ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası’ ...
Mersin, “What To Mersin” portalı ile dünyaya açılacak
YEREL HABERLER Mersin, “What To Mersin” portalı ile dünyaya açılacak
Mersin'de 1 milyon 120 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 1 milyon 120 bin adet bandrolsüz makaron ...
Büyükşehir Belediyesi, gençler için motivasyon etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, gençler için motivasyon ...
Tarsus Uluslararası Tarım Çalıştayının sonuç bildirgesi yayınlandı Bildirgede, Tarsus’un tarımsal potansiyelinin 1,5 milyar dolara ulaşabileceği vurgulandı
YEREL HABERLER Tarsus Uluslararası Tarım Çalıştayının sonuç ...
Silahlı tehditle çocuklarını telefonlarını gasbeden şüpheli tutuklandı 
YEREL HABERLER Silahlı tehditle çocuklarını telefonlarını gasbeden ...
Seçer: “Suda kayıp-kaçak oranı yüzde 44,24”
YEREL HABERLER Seçer: “Suda kayıp-kaçak oranı yüzde 44,24”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.